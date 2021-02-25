澳洲主權財富基金警告 全球股市將出現「大清掃」效應

澳洲主權財富基金─未來基金董事長卡斯提羅警告，各大央行正在猛吹科技股泡沫，將在全球股市引發「大清掃（clean-out）」效應。 路透

澳洲 主權財富基金─未來基金（資產總額1,350億美元）董事長卡斯提羅警告，各大央行 正在猛吹科技股泡沫，將在全球股市引發「大清掃（clean-out）」效應；美國 科技股尤其脆弱，可能出現類似於網路泡沫破滅時的回檔。

卡斯提羅指出，各國央行以超低利率及購債計畫，來緩和新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，已使經濟及金融市場脆弱到經不起任何的震撼。

他表示，「令我擔憂的是央行已經用盡所有彈藥，沒有剩下多少來因應下一次的危機，而且還將會有另一次危機出現。我擔心某些資產領域的價格已經高到難以為繼；當這些資產回檔修正時，央行還留下多少彈藥可用？完全沒有」。

基於這項顧慮，未來基金去年已提高現金部位，從6月時的17%，提高到年底時的20%。這種保守作法影響未來基金2020年的績效，投資報酬率為1.7%，遠低於4.4%的目標，也比去年全球股市上漲12%遜色。

卡斯提羅指出，當股市回檔時，在美國上市的科技股尤其脆弱，因為其中許多公司都不賺錢；他並警告，回檔的幅度將與2001年網路泡沫破滅時類似。

澳洲央行本月才增加1,000億澳幣購買公債。但卡斯提羅表示，他相信資產價格可能將難以支撐，且通膨可能在2024年之前飛升，並將迫使央行採取行動。