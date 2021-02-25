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股神老戰友看特斯拉和比特幣：不知跳蚤和蝨子哪個更糟

編譯洪啟原／綜合外電
巴菲特得力搭檔孟格表示，對於股價狂飆的電動車廠特斯拉，或近來暴漲暴跌的比特幣（如圖），他無法判斷哪個比較糟糕。路透
巴菲特得力搭檔孟格表示，對於股價狂飆的電動車廠特斯拉，或近來暴漲暴跌的比特幣（如圖），他無法判斷哪個比較糟糕。路透

波克夏副董事長、「股神」巴菲特老搭檔孟格（Charlie Munger）接受訪問時表示，對於股價狂飆的電動車廠特斯拉和近來暴漲暴跌的比特幣，他無法判斷哪個比較糟糕。

孟格24日出席洛杉磯「日報」（Daily Journal）年度股東會，有人問他，對於漲破50,000美元的比特幣，或市值達到1兆美元的特斯拉（完全稀釋的企業價值），哪一者更為瘋狂？

孟格說：「看來我和18世紀英國文學家Samuel Johnson都遇到相同的難題，他說：『我無法決定跳蚤和蝨子哪一者更好。』我對這兩個選項也有類似的感受，無法判斷哪一者更糟糕。」

特斯拉股價在2020年飆漲743%，但今年迄今回檔3%，目前市值為6,890億美元。比特幣股價上周扶搖直上、衝破50,000美元，特斯拉先前宣布投資價值15億美元的比特幣。

也有人請教孟格，何者是銀行業面臨的最大威脅，是否就是比特幣，或Apple Pay和Square這類數位錢包？

孟格說：「我不知道銀行業未來會呈現何種樣貌，也不清楚支付系統將如何演變。依我看，營運狀況良好的銀行將對世界文明將帶來莫大貢獻，而且各國央行希望掌握本國銀行體系和貨幣供給。」

他表示：「因此，我認為比特幣終將不會成為全球的交易媒介。比特幣價格波動過大，難以成為交易媒介。比特幣實際上是黃金的人工替代品。我從來不投資黃金，也不會投資比特幣。」孟格建議他人效法他這個操作方式。

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