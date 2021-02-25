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比特幣2021年飆漲 造就10萬個「鑽石手」帳面富翁

編譯湯淑君／綜合外電
近來比特幣行情狂飆，已造就許多帳面上的富翁，約10萬人持有的比特幣價值超過百萬美元。路透
近來比特幣行情狂飆，已造就許多帳面上的富翁，約10萬人持有的比特幣價值超過百萬美元。路透

財經網站MarketWatch報導，近來比特幣行情扶搖直上，已迅速造就成千上萬個帳面富翁。

比特幣行情22日一度衝上58,332.36美元的歷史最高峰，儘管近日來回跌約12%，但CoinDesk最新報價仍在5萬美元以上，協助造就約10萬個加密幣「鑽石手」百萬富翁。

根據BitInfoCharts的數據，截至24日下午為止，共有9萬3,862個持有比特幣的帳戶價值超過百萬美元，另有8,214個帳戶的價值超過千萬美元。

換言之，套用網路論壇Reddit鄉民的用語，共有10萬2,076個比特幣帳戶所有人大可自稱為「鑽石手」，意指能堅持到底抱牢投資部位直到績效超越群倫。

此外，共有42萬2,104人的比特幣帳戶價值在10萬美元以上。

不過，批評者指出，比特幣這類加密幣是投機性很高的資產，一旦遭到全球當局嚴加監管，可能化為烏有。2017年比特幣也曾狂漲，那年底飆到接近2萬美元，後來卻又跌到約3,000美元。

支持者則認為，比特幣行情屢仆屢起，在機構投資人紛紛投入下，動能將有增無減，甚至連監管官員的評論也提及數位資產和區塊鏈技術的實用性。

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