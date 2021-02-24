復甦關聯股帶動 道指大漲424點

由於投資人繼續湧入經濟復甦聯動個股，同時忽略通貨膨脹和利率上升的風險，股市24日再上演大逆轉戲碼。美聯社

由於投資人繼續湧入經濟復甦聯動個股，同時忽略通貨膨脹 和利率 上升的風險，股市24日再上演大逆轉戲碼。

在能源、工業和金融類股的強勁表現推動下，道瓊工業平均指數逆轉盤中110點的跌幅，上揚424.51點或1.35%收3萬1961.86點，再創歷史新高。波音上漲8.12%，而雪佛龍上漲3.69%。高盛、Visa上漲逾3%。史坦普500指數上漲44.06點或1.14%收3925.43點，盤中一度下跌0.6%。

以科技股為主的那斯達克綜合指數收復盤中1.3％的跌幅，上漲132.77點或0.99%收1萬3597.97點。那指早盤大跌主因10年期美國 國債殖利率升至2020年2月來最高水平的1.4%；利率上揚可能促使投資人撤出大漲的科技股轉向債券，而這可能會阻礙受惠低利率的成長型個股。蘋果、微軟、亞馬遜和臉書雖脫離盤中低點，但收盤仍呈下跌。

摩根史坦利(Morgan Stanley)衍生品策略師麥特利(Christopher Metli)在報告中表示，「這段期間以來波動性是可以預期的，走高的利率將繼續將更多風險推向產業並成為考量因素，但是在此同時，股市的下跌也代表了買進機會。」

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)繼續淡化通貨膨脹的威脅，並表示可能需要3年時間才能達到Fed的目標；殖利率聞訊由高點下滑。

鮑爾24日在眾議院金融服務委員會的證詞中補充說，隨著經濟重新開放和需求增加，通貨膨脹可能會波動。但他並不認為通膨會過熱，他表示，如果有必要的話，Fed仍有應對通膨的工具。

在Fed席溫和的言論緩解通貨膨脹和利率上升對貨幣政策變化的擔憂之後，股市在23日出現了大幅逆轉。鮑威爾23日表示，通貨膨脹仍然「溫和」，美國經濟「離我們的就業和通貨膨脹目標還很遠」。

道指和史指當日收復盤中跌幅，小幅收高。那指盤中下跌近4％，收盤小跌0.5%。

Ned David Research首席美國策略師克利斯索德(Ed Clissold)在報告中表示：「更高的利率可能會減緩大盤漲勢，本益比應該會被壓縮，而且周期性股票領漲的末升段可能導致價值型股票重新取代成長型股票的大盤主導力量。」

特斯拉上漲6.18%，稍早方舟投資(Ark Invest)的伍德(Cathie Wood)趁23日的大跌加碼買進她最大的持股部位。根據該公司網站的資料，伍德為其旗艦產品方舟創新ETF買進價值逾1.2億元的特斯拉股票。

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