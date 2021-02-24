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女股神伍德魅力不再？Ark投資人大出走

編譯林奇賢／綜合外電
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)
「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）稱在特斯拉大跌之際加碼買進。(Getty Images)

在一些Ark投資管理公司重押的股票賣壓湧現後，執掌該公司的「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下三檔指數股票型基金（ETF）的流出資金，紛紛創下該公司史上最多的紀錄。

根據彭博的資料，該公司旗艦基金產品Ark創新ETF（交易代號：ARKK）23日流出4.65億美元。投資人從Ark生物基因革新ETF（ARKG）撤出2.02億美元，Ark次世代網路ETF（ARKW）也流出1.19億美元。

由於Ark管理的資產規模截至上周達600億美元，這些流出的資金僅是其中的一小部分，但這卻是這家2014年創立的公司，所遭遇到的史上最大資金出逃，]而且這次流出資金比先前寫下的紀錄高出三倍有餘。

伍德旗下的ETF之所以受到打擊，主要是美國科技股賣壓沉重，讓該公司持股最多的特斯拉中箭落馬。伍德23日向彭博電視表示，她樂見這次的修正，而且她逢低買進更多特斯拉股票。

另據路透報導，Ark 24日表示，在特斯拉股價重摔之際，該公司加碼買進價值1.71億美元的特斯拉股票；特斯拉23日收盤價是今年來首次失守700美元。

據Ark投資管理公司的官網，該公司這次分三批買進特斯拉，買進價值分別為1.24億美元、3,900萬美元，以及800萬美元。此外，Ark同日還賣出價值1.26億美元的台積電（2330）股票。

資產規模為266億美元的Ark創新ETF，去年績效達三位數，是去年表現最佳的ETF之一。不過，該檔基金受到特斯拉牽連，本周的績效大幅下滑，畢竟特斯拉占該基金持有部位的比率達10%，再加上一些該公司持有的飆股也大幅回檔。

在去年大筆資金流入後，愈來愈多人已開始看空這檔基金。IHS Market的數據顯示，目前Ark的空單餘額在可交易股數的占比已突破3%，創下歷來最高紀錄。

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