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蘋果犯下的最大錯誤？分析師：沒早買Netflix

編譯季晶晶／綜合報導
根據Wedbush證券公司分析師艾夫斯，蘋果犯下的最大錯誤是沒早買Netflix。（歐新社）
根據Wedbush證券公司分析師艾夫斯，蘋果犯下的最大錯誤是沒早買Netflix。（歐新社）

蘋果公司（Apple）過去30年來不斷突破，包括推出iPhone、iMac、iPod、iPad和蘋果手表Apple Watch，以及AirPod等優秀產品，並以AppleCare、Apple Music和Apple TV+等深入開展有經常性收入的業務。 但Wedbush證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，蘋果犯下一個大錯：創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和執行長庫克（Tim Cook）沒早幾年收購影音平台網飛（Netflix）。

這並不表示蘋果不能持續繳出優異表現。艾夫斯評價蘋果股票「優於大盤」，看好該公司2兆美元市值年底前能成長到3兆美元，但他說，如果當初收購了Netflix，蘋果就能在當前的串流媒體大戰中處於更有利地位，該領域如今由Netflix、亞馬遜和Disney+主導。

然而，蘋果通常不願意進行高額併購交易，近年來的最大手筆是2014年收購耳機公司Beats。

Netflix已是串流影音市場的龍頭，蘋果當初若先買下，就不需要自己從無到有搭建串流服務。雖然說，蘋果自己也推出了一些不錯的串流內容，例如《晨間直播秀》（The Morning Show）、《泰德拉索》（Ted Lasso）和《太空使命》（For All Mankind）等人氣劇集，但文化勢力比不上Netflix和Disney+的《養虎為患》（Tiger King）、《后翼棄兵》（Queen's Gambit）以及《曼達洛人》（The Mandalorian）。

蘋果並不披露TV+服務的用戶數，Netflix全球用戶數已突破2.03億，而Disney+在2019年11月上線後的一年多，就有9490萬用戶。

艾夫斯認為，蘋果追趕領先者的唯一方法是買下一家好萊塢大製片廠：「我們討論過蘋果收購MGM、Lionsgate或A24，如果不，他們就只能站在門外巴望⋯⋯內容才是最重要的東西。」他形容，蘋果TV+的內容相對薄弱，像擁有豪宅，但裡面沒什麼擺設。

當然，自2007年開始就不停在為蘋果印鈔的iPhone，持續維持高人氣，首款標榜5G特色的iPhone 12表現尤為出色。

此外，如果蘋果車的傳言為真，蘋果未來可能聯手一家車廠，進軍價值數兆美元的電動車市場，並直接與特斯拉（Tesla）競爭。但目前還不清楚那要等到何時。

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