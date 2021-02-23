比特幣重挫、競爭加劇…特斯拉回吐今年所有漲幅

特斯拉回吐2021年所有漲幅，因受到比特幣重挫和競爭加劇這兩大不利因速夾攻。（路透）

特斯拉 （Tesla）回吐2021年所有漲幅，且正式墜入熊市，因受到比特幣 重挫和競爭加劇這兩大不利因速夾攻。

特斯拉周二（23日）回吐今年迄今所有漲幅，盤中跌破去年12月納入標普500指數時的價位。在紐約交易的特斯拉盤中重摔逾13％至619美元，是去年9月8日以來最大盤中跌幅，終場跌幅大幅收斂至2.2%，報698.84美元。

這也代表當前特斯拉股價比1月26日的883.09美元歷史高點收盤價重挫超過20%，正式墜入熊市。

特斯拉在市場賣壓擴大之際下跌，部分是因執行長馬斯克上周末談論比特幣和乙太幣，認為這些虛擬貨幣價格過高。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）說：「特斯拉是跨入電動車 黃金時期的電動車題材，而且市場向來擔憂比特幣可能喧賓奪主，搶走特斯拉在2021年和未來整體電動汽車成長題材的風采。」

市場對比特幣價值的擔憂，也造成比特幣回吐部分漲幅，比特幣此前創下歷史新高，受惠於特斯拉兩周前宣布在資產負債表中增加價值15億美元的比特幣。

不過，近來還有利空因素可能拖累斯拉下挫。科技網站ElectrekElectrek本周稍早報導，特斯拉決定停止接受Model Y SUV平價電動車的訂單，艾夫斯認為，此舉也可能削弱投資者的熱情。

此外，新聞媒體持續報導通用（GM）和福特汽車（Ford）等傳統車廠研發電動車的消息，這些車廠準備使出全力加入這場電動車競賽，顯示特斯拉並是消費者轉向電動車的唯一管道。