美想聯手台、日、韓 打造「不含中國」的科技供應鏈

美國想聯手台灣、日本、南韓，打造生產晶片和其他具戰略意義產品的「不含中國」（China-free）科技供應鏈。（路透）

日經亞洲評論報導，美國 總統拜登最快本月會簽署一項行政命令，與台灣、日本 和南韓等國家合作，以加速打造生產晶片和其他具戰略意義產品的供應鏈，降低對中國 的依賴。

拜登將下令擬定國家供應鏈戰略，預料呼籲各界提供建議，讓其較不易受到災難或敵意國家制裁等事件的影響。這項措施將聚焦半導體、電動車電池、稀土金屬，以及醫療產品。由於全球晶片短缺，美國部分車廠產能閒置，這個問題的緊迫性升高。

國際關係會是重點，華府預計會在晶片生產上尋求台灣、日本和南韓的合作，在稀土上與澳洲在內的亞太經濟體結成夥伴關係。

美國計畫在重要產品的供應網絡上與盟國共享訊息並尋求互補生產，將考慮在緊急情況下快速共享這些品項的框架，也會討論如何確保庫存和備用產能。但合作夥伴可能被要求減少與中國的業務來往。

美國希望居全球半導體製造樞紐地位的台灣提高產出，但台積電等大廠已產能全開，短期內很難再增加供應。

根據波士頓諮詢公司（BCG），美國近幾十年來在全球半導體製造產能的占比急劇下滑，1990年為37%，現降為12%；台灣的22%高居排行榜首。在此同時，中國預估能因估計約為1000億美元的政府補助，2030年前達24%，領先群倫。

重要產品過度仰賴中國進口將造成國安風險。北京曾利用法規對貿易夥伴施壓，例如2010年與日本因釣魚台問題關係緊張時，曾禁止稀土出口日本。

重組供應鏈可能需要一段相當長的時間，尤其是在半導體領域。由於全球高端晶圓廠數量有限，這些公司能決定是否要追隨美國。這樣做將需要其他國家政府的理解與合作。

建立新的供應鏈對美國和日本企業而言，成本可能升高，無法獲得像華為一樣具成本競爭力的中國供應商。