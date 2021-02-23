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傳軟銀擬向生技股擴大投資數十億美元 但為何澄清？

編譯洪啟原／綜合外電
消息人士說，軟銀計劃向多家上市生技公司投資數十億美元。路透
消息人士說，軟銀計劃向多家上市生技公司投資數十億美元。路透

消息人士透露，軟銀集團計劃擴大投資生技和健康照護類股，在日益壯大的資產管理策略中跨足這個領域。

彭博引述消息人士報導，軟銀已在這個類股進行一些股權投資，包括持有太平洋生物科學公司（PacBio）3.12億股股權。PacBio是美國一家基因定序公司，過去一年的股價飆漲九倍。消息人士也說，軟銀計劃向多家上市生技公司投資數十億美元

軟銀旗下資產管理部門SB Northstar正著手處理這項投資作業，這個部門也持有大型科技公司的一些衍生性商品部位。受到生技產業密切注意的那斯達克生技指數（NBI），在過去一年狂飆37%，是標普500指數報酬率的兩倍有餘。

但軟銀發言人澄清：「這會使人誤解，也是不準確的消息。SB Northstar持續考慮整個科技領域的投資機會，不會特別針對某個特定類股。」

軟銀已透過旗下願景基金投資一些健康照護新創公司，包括10x Genomics和Roivant Sciences。軟銀還持有加拿大抗體藥物研發平台AbCellera Biologics價值2.98億美元的股權，及小額投資4D Molecular Therapeutics。根據華爾街日報報導，軟銀還計劃進一步對PacBio的可轉債投資9億美元。

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