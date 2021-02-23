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鮑爾化解擔憂 道指由跌轉升

記者張大仁／綜合報導
在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell，圖)的國會證詞減輕了對利率上升和通貨膨脹的擔憂後，道瓊工業平均指數收復跌幅。美聯社
在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell，圖)的國會證詞減輕了對利率上升和通貨膨脹的擔憂後，道瓊工業平均指數收復跌幅。美聯社

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的國會證詞減輕了對利率上升和通貨膨脹的擔憂後，道瓊工業平均指數收復跌幅。

道指盤中一度下跌360點，收盤上漲15.66點或0.05%收3萬1537.35點。史坦普500指數在盤中下跌1.8%後上漲4.87點或0.13%收3881.37點。那斯達克綜合指數下跌67.85點或0.5%收1萬3465.2點，盤中一度下跌3.9%，為11月3日以來首次盤中跌破關鍵技術指標50日移動均線。

鮑爾在國會證詞中表示，通膨仍然「疲軟」，經濟前景仍然「高度不確定」，從而減輕了人們對Fed改變政策的擔憂，股市從低點反彈。

他表示：「經濟離Fed的就業和通膨目標還很遠，而且可能需要一段時間才能取得進一步實質進展。」

最近幾周由於國會爭論另一輪經濟紓困，債券殖利率急劇上升，人們對通貨膨脹的擔憂增加。投資人擔心，由於聯邦紓困措施導致的物價飆升可能會迫使Fed提高短期借貸成本。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)在報告中表示：「Fed專注於就業，並且似乎非常願意吸收更高的通貨膨脹和造成金融市場動盪的過度跡象，以達成目標。」「但是從殖利率曲線的長端看，股市也正在發聲，而且高度訴求Fed官員專心聆聽。」

在鮑爾發表講話後，受高利率衝擊的科技股收復了跌幅。特斯拉在前一交易日下跌9%之後，開盤一度下跌13％，收盤僅小跌2.19%。蘋果在早盤下跌逾2%之後僅小跌0.11%。

今年來表現最佳的能源和金融類股再次為股市提供支撐，因為投資人搶進這些被認定受惠經濟復甦的股票。能源類股上漲1.6%，使其2021年漲幅超過27%。

瑞士信貸(Credit Suisse)首席美國股票策略師戈魯布(Jonathan Golub)認為，由於獲利成長和對經濟重新開放的樂觀態度，周期性股票將在今年底前將股市推向新高。

他在報告中表示：「利率上漲有利金融業，銅價和油價上漲是工業、能源和材料業的福音，更進一步擴大了這個利多背景。」

瑞士信貸將史指的年底目標價從之前的4200點調升至4300點。代表還有11.5%的反彈空間。

小型股表現不佳，羅素2000指數下跌0.9%，將2月漲幅降至7.6%。因投資人對疫苗推出和經濟重新開放感到樂觀，這些去年大跌的股票2021年的表現超過史指。

E-Trade交易和投資產品總經理拉金(Chris Larkin)表示：「科技寵兒和備受喜愛的小型股遭到拋售，可能被解釋為股市動盪的開始。」「這並不代表股市已經改弦易張，只不過像是能源和金融等周期性產業更具吸引力，而科技股暫時退燒而已。」

自2021年初以來，10年期美國國債殖利率一直穩定上升，23日保持在1.36%左右。本月以來指標利率已經上漲28個基點。30年期國債殖利率22日觸及一年高點2.2%。1基點是0.01%。

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