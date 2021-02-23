郵輪一哥嘉年華擬增發10億美元新股 以度過景氣寒冬

新冠疫情持續中止郵輪航程。(美聯社)

全球最大郵輪 公司嘉年華集團（Carnival）將發售股票來籌措資金，以度過無法載客的苦日子。

Marketwatch報導，嘉年華22日宣布，將增發價值10億美元 的新股，原因是旗下郵輪在疫情 期間暫停營運。嘉年華1月將從美國啟程的郵輪停駛時間，延長至4月底，同時也取消從澳洲和歐洲啟程的航線。嘉年華日前宣布，旗下的義大利歌詩達郵輪公司即將恢復航行。

儘管新冠疫情衝擊郵輪公司的營運，不過投資人仍將郵輪公司的股價，視為一種判斷經濟復甦的方式。由於投資人擔憂嘉年華會延長航程暫停時間，嘉年華股價去年重摔37.7%，但嘉年華在過去六個月來大漲逾77%，過去三個月來也漲了將近50%，22日收盤價報25.97美元。

嘉年華去年第4季（截至去年11月30日止）虧損20多億美元，但嘉年華財務長David Bernstein卻對此表示，該公司的「流動性足以讓我們度過2021年，即便是在沒有收入進帳的情況下也是如此」。

不過，在疫情爆發後，嘉年華大多仰賴發債來度過這次危機，本月稍早就售出35億美元的債券，這是該公司去年來第五度發債。嘉年華本月稍早才遭穆迪投資者服務公司列入「降級審查」的名單，且該公司的信用評級先前就已是「垃圾級」。