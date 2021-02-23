我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過人事案 美駐聯合國新大使承諾助台抗中

WSJ:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

韓媒：台積電產能滿載 三星可望受惠於轉單效應

編譯林奇賢／綜合外電
韓媒Business Korea報導，由於台積電先進製程訂單持續爆滿，三星電子可望受惠於轉單效應。路透
韓媒Business Korea報導，由於台積電先進製程訂單持續爆滿，三星電子可望受惠於轉單效應。路透

韓媒Business Korea報導，由於台積電先進製程訂單持續滿載，三星電子可望受惠於轉單效應。不過該媒體也指出，若三星要擴大晶片市場的市占率，仍必須解決幾個問題。

根據報導，台積電在全球晶圓代工市場的市占率達54%，遠高於三星的17%。由於目前全球只有這兩家公司能量產10奈米或以下製程的晶片，因此在近來全球晶片短缺之際，只靠台積電的產能，仍難以因應全球ICT企業的需求。

由於台積電始終秉持「絕對不與客戶競爭」的承諾，本身純粹只做晶圓代工，能替各家晶片設計商設立獨立的生產線，並嚴格保護客戶隱私，因此台積電一直獲得許多客戶的信任。

然而，由於台積電難以因應愈來愈多的訂單，特別是蘋果公司在5奈米製程上幾乎壟斷了台積電的產能，因此當前台積電的客戶也只能尋求其他選項。

不過，有別於台積電專注於晶片製造事業，三星的半導體事業生產更廣泛的產品，因此競爭對手來自不同的商業領域。由於三星的競爭對手擔憂自己的晶片設計外洩出去，導致三星難以從對手獲得晶圓代工的訂單。

此外，三星對旗下晶片製造事業的投資額小於台積電，且該事業的獲利能力也不如台積電。因此，三星勢必要解決這些問題，才能擴大在晶片製造市場的市占率。

台積電 三星 投資

上一則

鮑爾：聯準會仍將維持寬鬆貨幣政策

延伸閱讀

上海汽車集團 進軍汽車晶片產業

上海汽車集團 進軍汽車晶片產業
挖比特幣熱再起 台積賺意外訂單

挖比特幣熱再起 台積賺意外訂單
台積電布局歐盟 專家：可能設車用半導體研發中心

台積電布局歐盟 專家：可能設車用半導體研發中心
台積訂單塞爆 急調千人趕工

台積訂單塞爆 急調千人趕工

熱門新聞

股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

2021-02-20 09:24
特斯拉股價近日連同比特幣行情急轉直下。(路透)

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

2021-02-23 09:17
美國財政部長葉倫周一參加線上會議，暢談諸多議題。（美聯社）

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

2021-02-22 19:57
疫情期間，許多人從退休帳戶提款應急。（Getty Images）

退休金帳戶 運用紓困金指南

2021-02-21 02:00
圖：pixabay

夫妻報稅怎麼報？共同申報還是分開好？

2021-02-22 13:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領
隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光
670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟

670人就1死、墓碑快不夠用…佛奇：美防疫全世界最糟