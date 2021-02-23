韓媒：台積電產能滿載 三星可望受惠於轉單效應

韓媒Business Korea報導，由於台積電先進製程訂單持續爆滿，三星電子可望受惠於轉單效應。路透

韓媒Business Korea報導，由於台積電 先進製程訂單持續滿載，三星 電子可望受惠於轉單效應。不過該媒體也指出，若三星要擴大晶片市場的市占率，仍必須解決幾個問題。

根據報導，台積電在全球晶圓代工市場的市占率達54%，遠高於三星的17%。由於目前全球只有這兩家公司能量產10奈米或以下製程的晶片，因此在近來全球晶片短缺之際，只靠台積電的產能，仍難以因應全球ICT企業的需求。

由於台積電始終秉持「絕對不與客戶競爭」的承諾，本身純粹只做晶圓代工，能替各家晶片設計商設立獨立的生產線，並嚴格保護客戶隱私，因此台積電一直獲得許多客戶的信任。

然而，由於台積電難以因應愈來愈多的訂單，特別是蘋果公司在5奈米製程上幾乎壟斷了台積電的產能，因此當前台積電的客戶也只能尋求其他選項。

不過，有別於台積電專注於晶片製造事業，三星的半導體事業生產更廣泛的產品，因此競爭對手來自不同的商業領域。由於三星的競爭對手擔憂自己的晶片設計外洩出去，導致三星難以從對手獲得晶圓代工的訂單。

此外，三星對旗下晶片製造事業的投資 額小於台積電，且該事業的獲利能力也不如台積電。因此，三星勢必要解決這些問題，才能擴大在晶片製造市場的市占率。