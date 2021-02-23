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特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉股價近日連同比特幣行情急轉直下。(路透)
特斯拉股價近日連同比特幣行情急轉直下。(路透)

美國科技股本周一開始就湧現賣壓，23日情況看來也不妙。

財經網站MarketWatch報導，科技股為主的那斯達克綜合指數過去12個月來飆漲40%，但22日大跌2.5%，反映美國公債殖利率攀升使科技股顯得價位相對太高的顧慮。幾乎「零風險」的公債殖利率上揚，使得近來漲上雲霄的高價股顯得更岌岌可危。

領跌科技股的是電動車大廠特斯拉（Tesla），繼22日大跌約8%後，23日盤前再跌6%。

盛寶銀行（Saxo Bank）股票策略師Peter Garnry警告，特斯拉已陷入「風險叢集」，命運與比特幣（bitcoin）和「女股神」伍德（Cathie Wood）操盤的方舟投資管理公司（ARK Investment Management）糾纏在一起。正如同之前齊漲，如今則齊跌。

特斯拉本月宣布投資15億美元買進比特幣，此消息傳出後，激勵比特幣行情再登新高峰。但如今比特幣走勢翻轉而下，23日早盤重挫逾10%，跌破5萬美元大關，特斯拉也受連累。有些人歸因於美國財政部長葉倫批評比特幣是高度投機、低效率的資產，觸動這波跌勢。無論如何，Garnry認為，比特幣下跌「凸顯（特斯拉執行長）馬斯克給特斯拉盈餘帶來的波動性」。

同時，特斯拉「也是方舟投資旗下多支ETF的最大投資部位」，特斯拉股價重挫，連帶加重方舟最大基金「方舟破壞式創新基金」（ARK Disruptive Innovation Fund）下跌壓力，該基金22日重挫6%。

Garnry說，上述情況「正是我們大約兩周前就一直擔心的風險叢集（risk cluster）」。

Garnry在盛寶銀行研究報告指出，方舟主動式管理基金的大型持股集中在一些生技公司，一旦市況急轉直下，將面臨風險。而且，根據兩周前盛寶的估算，光是特斯拉這檔股票，在方舟五支主動式基金管理的總資產占比就達到6.7%。

當時Garnry寫道：「意思是，一旦股價不管什麼原因回檔修正，可能是利率升高或封鎖抗疫期拉長，可能觸動生技股全面湧現賣壓，或特斯拉股價重挫，造成績效惡化，那可能引發資產管理總值（AUM）開始出現淨流出，進而啟動惡性循環。」

伍德是方舟投資的執行長暨旗艦ETF「方舟創新」（代號ARKK）的經理人，在市場上有「女股神」封號。她上周表示，比特幣迅速獲企業採納令人訝異，而她「對特斯拉的信心已增強」。

方舟創新ETF在23日盤初一度跌7%，延續前市下跌5.8%的頹勢，是該ETF今年來最糟表現。

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