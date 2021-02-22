從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

美國財政部長葉倫周一參加線上會議，暢談諸多議題。（美聯社）

美國 財政部長葉倫 （Janet Yellen）22日出席紐約時報主辦的線上會議，暢談包括財政紓困、調高公司稅率與資本利得稅、數位美元 與比特幣等多項議題，以下為重點整理：

來源：New York Times Events YouTube頻道

支持調高公司稅、研議資本利得稅

葉倫表示，美國總統拜登傾向於提高公司稅率，她也對考慮調高資本利得稅持開放態度，但她迴避有關財富稅的問題。

葉倫說，拜登政府正研究將公司稅率提高至28%，至於提高資本利得稅可能會是「值得考慮」的事情。當被問及金融交易稅時，她說「必須仔細研究這對一般投資人會造成什麼影響」。

葉倫說：「財富稅的問題已經討論過了，但不是總統拜登」支持的。她表示，如果加徵這種稅，會遭遇嚴重的實施問題。

暗示有意支持數位美元研究

葉倫暗示拜登政府支持研究數位美元的可行性，這與前財長米努勤對數位美元興趣缺缺的立場迥異。

葉倫說：「央行研議發行主權數位貨幣是合理的。」她說，數位美元可能有助於解決美國把低收入家庭納入普惠金融的障礙。

葉倫表示：「太多美國民眾沒辦法使用便捷的支付系統和銀行帳戶，我認為數位美元，一種央行的數位貨幣，可望帶來幫助。」「它可能帶來更快、更安全和更便宜的支付，我認為這是重要目標。」

葉倫指出，官員們必須先解決許多問題，包括數位貨幣如何影響傳統的銀行存款、金融穩定性、消費者保護和非法交易等。

再度批評比特幣「無效率」且高度投機

葉倫警告說，比特幣對投資人和大眾都構成威脅。她表示：「我不認為比特幣…能被當成一種交易機制廣泛使用。以某種程度而言，我擔心它通常被用於非法融資。它是種極為沒有效率的執行交易方式，而且處理這些交易所消耗的大量能源是很驚人的。」

葉倫說，比特幣「是種高度投機的資產，人們應該要瞭解到它極度波動，我實在擔心投資人可能遭遇的損失」。

重申大力支持拜登的1.9兆美元紓困計畫

葉倫表示，需要這筆支出來防止經濟在長期而言受到的疫情損害。談到為美國民眾發出每人1,400美元紓困金時，她表示，「這確實幫助那些財務困窘者」，是正確之舉。

葉倫說，她將透過經濟能多快恢復至疫情前的就業水準，來判斷拜登的新冠疫情刺激計畫是否成功。

市場對100年公債不感興趣

葉倫表示，市場對100年期美國公債的需求可能很小，但也不排除考慮發行這種證券。

葉倫說：「發行較長期的證券當然有一定的道理」，這是當局「可再度考慮的」，但是100年期公債的「市場非常小」。美國目前最長債券期限為30年期。