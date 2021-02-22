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原物料漲勢齊發 商品指數攀8年高點 咖啡糖價也勁揚

編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一大漲逾4%。（路透）
國際油價周一大漲逾4%。（路透）

國際商品價格已漲至近八年高點，此時正值投資人對從原油到玉米等農產品等各種商品的投資興趣大增。國際油價周一（22日）大漲超過4%，因市場預期，美國原油產量回升速度緩慢。

市場對商品的看漲押注已攀抵至少十年來最大，而避險基金也湧入這塊資產類別，集體押注經濟在疫後反彈、政府推出刺激措施加上近零利率將推升需求和通膨，並使得美元進一步走貶。

追蹤23種原物料價格走勢的彭博商品現貨指數在22日勁揚1.6%至2013年3月來最高。這項指數在去年3月觸及四年低點後，迄今已上漲67%。

紐約原油4月期貨22日收盤大漲2.44美元，漲幅4.12%，報每桶61.70美元；布蘭特原油期貨大漲2.82美元，漲幅4.48%，報每桶65.73美元。

原物料周一的漲勢主要由銅帶動，銅價九年來首度漲破每公噸9000美元，咖啡與糖價也勁揚。原油大漲主因是市場推測全球供應將急遽吃緊，美國德州等石油產地遭遇嚴寒，油企關閉每日200萬至400萬桶產能，儘管陸續恢復生產，但產油設施可能遭嚴寒損壞，復產時間可能比預期更常。

TD證券商品策略師主管Bart Melek表示：「原本長時間忽略商品的人們現在開始布局，這代表走勢會持續一段時間，主要是預期會短缺。」

摩根大通本月稍早表示，商品顯然展開新一輪超級周期。包括高盛集團在內的其他券商也有類似看法。在過去100年來，商品已出現四次超級周期。

商品這種資產類別通常被視為是對抗通膨的良好避險標的，而投資人近期日益擔心通膨升溫。摩根大通分析師群在2月10日表示，商品漲勢將是「疫後經濟復甦的『咆哮20年代』榮景與超寬鬆貨幣和財政政策題材帶動」。

國際金價周一也上漲近1.5%，觸及近一周高點，反映通膨升溫的預期引發市場對股市估值得擔憂，並促使投資人轉向黃金避險，美元走弱也帶來進一步支撐。

黃金現貨22日收盤上漲1.42%，報每英兩1,809.67美元，站回1,800美元關卡。美國黃金期貨結算價上漲1.7%，至每英兩1,808.40美元。

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