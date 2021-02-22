原物料漲勢齊發 商品指數攀8年高點 咖啡糖價也勁揚

國際油價周一大漲逾4%。（路透）

國際商品價格已漲至近八年高點，此時正值投資 人對從原油到玉米等農產品等各種商品的投資興趣大增。國際油價周一（22日）大漲超過4%，因市場預期，美國 原油產量回升速度緩慢。

市場對商品的看漲押注已攀抵至少十年來最大，而避險基金也湧入這塊資產類別，集體押注經濟在疫後反彈、政府推出刺激措施加上近零利率將推升需求和通膨，並使得美元 進一步走貶。

追蹤23種原物料價格走勢的彭博商品現貨指數在22日勁揚1.6%至2013年3月來最高。這項指數在去年3月觸及四年低點後，迄今已上漲67%。

紐約原油4月期貨22日收盤大漲2.44美元，漲幅4.12%，報每桶61.70美元；布蘭特原油期貨大漲2.82美元，漲幅4.48%，報每桶65.73美元。

原物料周一的漲勢主要由銅帶動，銅價九年來首度漲破每公噸9000美元，咖啡與糖價也勁揚。原油大漲主因是市場推測全球供應將急遽吃緊，美國德州等石油產地遭遇嚴寒，油企關閉每日200萬至400萬桶產能，儘管陸續恢復生產，但產油設施可能遭嚴寒損壞，復產時間可能比預期更常。

TD證券商品策略師主管Bart Melek表示：「原本長時間忽略商品的人們現在開始布局，這代表走勢會持續一段時間，主要是預期會短缺。」

摩根大通本月稍早表示，商品顯然展開新一輪超級周期。包括高盛集團在內的其他券商也有類似看法。在過去100年來，商品已出現四次超級周期。

商品這種資產類別通常被視為是對抗通膨的良好避險標的，而投資人近期日益擔心通膨升溫。摩根大通分析師群在2月10日表示，商品漲勢將是「疫後經濟復甦的『咆哮20年代』榮景與超寬鬆貨幣和財政政策題材帶動」。

國際金價周一也上漲近1.5%，觸及近一周高點，反映通膨升溫的預期引發市場對股市估值得擔憂，並促使投資人轉向黃金避險，美元走弱也帶來進一步支撐。

黃金現貨22日收盤上漲1.42%，報每英兩1,809.67美元，站回1,800美元關卡。美國黃金期貨結算價上漲1.7%，至每英兩1,808.40美元。