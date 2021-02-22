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乾淨能源浪潮帶動 電纜業訂單 看到五年後

編譯易起宇／綜合外電報導
拜乾淨能源浪潮所賜，深海高壓電纜等產品的需求激增，電纜製造和鋪設業搖身一變，成為當今的熱門產業之一。Getty Images
拜乾淨能源浪潮所賜，深海高壓電纜等產品的需求激增，電纜製造和鋪設業搖身一變，成為當今的熱門產業之一。Getty Images

拜乾淨能源浪潮所賜，深海高壓電纜等產品的需求激增，電纜製造和鋪設業搖身一變，成為當今的熱門產業之一，訂單數量已累積到二至五年後。

倫敦金融時報（FT）報導，義大利Prysmian、法國耐克森（Nexans）和丹麥的NKT，是全球三大電纜製造上市公司，這三家公司市值已各自從去年3月低點至少翻漲一倍，因為受到歐盟提出的「綠色新政」和美國拜登政府的乾淨能源運動推升。

耐克森上周宣布將出售約三分之一事業，全力專注在電力事業，更凸顯了這股風潮。該公司供應全球海底電纜約五分之一市場。

耐克森執行長蓋倫（Christopher Guérin）向金融時報表示，需要用到電力的地方，就需要用到電纜。為了讓目前營收占比約55%的電力事業加速成長，耐克森將出售營收占比僅約27%的汽車製造、造船和電信業纜線事業，並在未來三年花費15億至20億歐元，進行更多併購。

FT報導指出，雖然這三大公司目前的電纜事業營收相對並不高，年營業額分別只有100億、60億和15億歐元，但隨著離岸風電業和乾淨能源轉型發展，這個市場後市持續看好。

蓋倫說：「離岸風電、太陽能電和核電廠都需要電纜連結，未來九年將會有總計發電量2,000億瓦的離岸風電廠需要電纜。這對我們來說是個新興的龐大市場。」

營收 義大利 拜登

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