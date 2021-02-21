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物價蠢動 誰會是抗通膨贏家？能源股向來表現佳

編譯葉亭均／綜合外電
研究報告顯示，在過去50年來的高通膨時期中，能源股向來表現出色。（路透）
研究報告顯示，在過去50年來的高通膨時期中，能源股向來表現出色。（路透）

對債券投資人來說，通膨全然是個壞消息，會吞噬掉未來報酬的價值。但對於股票交易人士來說，某些企業能從物價上漲中受惠，因此通膨並不完全是壞事。

雖然物價壓力飆升時，股市中也會出現大量傷亡慘重的情況，但其中不乏投資機會。根據Ned Davis Research的研究顯示，過去50年來，能源股一直是高通膨時期的贏家。

高盛集團則是推薦銷售利潤率較高的公司，例如福特汽車和傳播娛樂公司Discovery。法國興業銀行（Societe Generale）認為，供需失衡，代表礦業股和肥料製造商將能提供更好的避險。

儘管聯準會主席鮑爾目前對於通膨問題看法依然樂觀，但通膨總有一天會再次成為股市面對的重要問題。在過去幾周，鷹派人士已觀察到許多令人擔心的通膨跡象，包括從全球晶片短缺，到美國生產者物價指數出現創紀錄來最大升幅。

由於經濟展望好轉、新冠病毒確診案例數降低，加上政府將推出更多財政刺激措施，人們對通膨的疑慮升溫。根據花旗集團首席美股策略師 Tobias Levkovich的看法，由於企業因應通膨的能力不一，這代表物價力量將成為「一個有意思的Alpha 值產生器」。

Tobias Levkovich表示：「領先指標顯示通膨恐慌可能正在成形」，「具有價格靈活性的公司應該會是贏家」。

根據Ned Davis研究公司的報告，在消費者物價上漲時期，能源股向來有最佳表現。研究顯示，從1972年來的九個高通膨時期，能源股有7次表現勝過標普500指數，而且勝過的幅度中值達14個百分點。

Ned Davis指出，景氣型價值股在通膨升溫時，表現通常較佳。所謂景氣型價值股，營收對經濟波動更為敏感，且通常以相對便宜的估值交易。能源股今年來領漲標普500指數，漲幅是大盤指數的五倍多。

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