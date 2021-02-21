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大仁說財經 | 全球股市走強，IPO和SPAC風潮方興未艾

文／張大仁
企業上市的方式可選擇IPO或透過SPAC，像Palantir就選擇直接上市。（路透）
企業上市的方式可選擇IPO或透過SPAC，像Palantir就選擇直接上市。（路透）

新股上市風潮持續高漲，看不出IPO或特殊目的收購公司(SPAC)併購的速度有放緩跡象。

約會App Bumble在2月中IPO後大漲近65%；網路商務公司Affirm和Poshmark在1月IPO之後也表現良好。

Airbnb、DoorDash和Palantir在去年年底開始上市交易後，股價飆升。其中Palantir選擇直接上市，而非透過傳統的IPO流程釋出股票。

IPO的強勢也在全球各地上演。極具代表性的靴子製造商馬丁大夫(Dr. Martens)和網路賀卡公司Moonpig的股票在倫敦上市後也大幅飆升；而TikTok的競爭對手中國影音App快手(Kuaishou)本月初在香港掛牌交易時，股價翻了一倍。

今年可能會出現更多引人注目的IPO或直接上市。遊戲公司Roblox、Coinbase、Instacart、支付巨頭Stripe以及甚至Robinhood都可能在今年上市。

Paul Hastings律師事務所證券與資本市場和金融科技業務合夥人奧斯丁(Christopher Austin)說：「如果股市保持強勢，每個有金融基的公司都準備公開上市。前景仍然看好。」

IPO靠邊商？SPAC在華爾街正當紅

投資人繼續對SPAC進行空白支票合併的公司展表興趣。永續室內農業公司AppHarvest和兩性健康保健公司Hims & Hers今年透過SPAC交易而上市。

而且各種謠言四起：電動車公司Lucid Motors即將透過與名為Churchill Capital Corp IV的SPAC合併方式上市。讓CCIV在2月中當周股價飆升超過85%。

具有強勁基本面的私營公司爭先上市並不令人感到意外。以科技股為主的那斯達克指數今年以來已上漲超過7%，徘徊在歷史最高水平附近。

RiverNorth Capital Management CEO加利(Patrick Galley)說：「這種力量再起的主要動力是推動整個股市的力量。」該公司經營一家專注於SPAC的基金。

他補充說，只要目前的SPAC案例表現良好，想要透過空白支票交易上市的公司將繼續期待獲得更高估值。

SPAC之所以能成功，是因為有幾家知名公司已經證明藉此可以成功募集資金。像是布蘭森(Richard Branson)的維珍銀河(Virgin Galactic)、運動博彩App DraftKings和由比爾蓋茲(Bill Gates)和福斯汽車(Volkswagen)投資的電動車電池製造商QuantumScape。

投資SPAC的公司Wealthspring聯合創始人兼執行合夥人加勒斯(David Gallers)說：「幾年前，SPAC在市場上還乏人問津，現在情況已不同了。」「估計數十億元的獨角獸現在正張手擁抱它。」

太多公司想上市？

加勒斯說，他預計只要利率保持在偏低水平並且股市大盤繼續有利，SPAC的蓬勃發展就會持續。但是他擔心，SPAC的繁景可能就像傳統所說好得有點不太正常。

他打趣說：「每個人和他們的兄弟以及叔叔都在排隊等著SPAC。」「現在市場傳言四起。」

《華爾街日報》報導，WeWork在其估值和經營方式遭到質疑後取消了在2019年IPO的計畫；但據傳該公司正考慮透過SPAC上市。這無疑是市場出現泡沫的跡象。

這就是為什麼專家說投資人必須好好做功課的原因。並非所有有意上市的公司都值得買進。

Morgan Creek Capital Management創始人、CEO兼投資長尤斯科(Mark Yusko)表示：「SPAC世界中總是會有大贏家，會有長期生存下去的公司。但是，也會有一些地雷股。」

Morgan Creek最近推出了一支ETF，鎖定透過SPAC上市的公司。這支ETF主動挑選股票，而不依靠被動指數。

尤斯科說，該ETF將重點放在運彩、醫療保健、航太和電動車等快速成長的領域，「這些產業的最佳光景還未到來，而非已過。」這支ETF的最高持股包括維珍銀河、DraftKings、電動車製造商Fisker和C類聯邦醫療保險(Medicare Advantage)承保公司Clover Health。

大型公司也可能希望利用這波股市風潮分拆旗下業務、單獨上市交易。

德國軟體巨頭SAP今年初時就對其網路調查子公司Qualtrics進行這種操作。自1月下旬單獨上市之後，Qualtrics的股價已上漲近50%。

Qualtrics創始人兼執行主席史密斯(Ryan Smith)表示，「該公司向來就是一家持續成長的業績優良公司」，但最有利於Qualtrics的作法就是成為一家僅專注於自有業務的獨立公司。

更多的企業分拆已箭在弦上。迪勒(Barry Diller)擁有的IAC過去曾分拆Match Group、Expedia和LendingTree等子公司另行上市的歷史，如今計畫在今年稍後也對其Vimeo視訊軟體部門這樣做。默克(Merck)、沃達豐(Vodafone)和杜邦(DuPont)也正在規畫2021年進行業務分拆。

投資 電動車 股價

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