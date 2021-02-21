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馬斯克說未來勢必要有「火星幣」 同名加密幣意外飆漲

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克過去幾周發文稱讚狗狗幣，竟吸引大量資金湧入狗狗幣，推升狗狗幣市值一度超過75億美元、進入全球前十大加密幣之列。然而，狗狗幣是在玩笑下誕生，連創辦人都認為狗狗幣早該消失了。如今，馬斯克一席話又再次嘉惠一個鮮有人知的加密幣。路透
馬斯克過去幾周發文稱讚狗狗幣，竟吸引大量資金湧入狗狗幣，推升狗狗幣市值一度超過75億美元、進入全球前十大加密幣之列。然而，狗狗幣是在玩笑下誕生，連創辦人都認為狗狗幣早該消失了。如今，馬斯克一席話又再次嘉惠一個鮮有人知的加密幣。路透

馬斯克（Elon Musk）旗下的另一家公司SpaceX，致力於把人類送上火星，而他似乎也想好火星的金融體系該如何發展，他日前推文堅稱勢必要有火星幣（MarsCoin），不料意外激勵同名加密貨幣飆漲，火星幣光在他推文後一天內就大增逾30倍。

加密幣媒體BeinCrypto報導，馬斯克是狗狗幣（Dogecoin）的支持者，不過他近來卻指出這種加密幣太過集中在主要持有人手中，他甚至還聲稱要付錢，讓這些大戶出清他們帳戶內的狗狗幣。

一名推特用戶為馬斯克的疑慮，提供一個解決方式。他說，馬斯克應該創造一種名為伊隆幣（ElonCoin）的全新貨幣，並將伊隆幣分發給狗狗幣大戶以外的其他人。

幣安執行長趙長鵬加入這段對話，並請馬斯克將這個新貨幣取名為火星幣。馬斯克則讚道：「未來勢必要有火星幣！」

看到這個加密幣的名字，許多加密幣愛好者聯想到馬斯克的火箭公司SpaceX，畢竟這家公司宗旨就是，藉由減少太空運輸成本，以殖民火星。

為了回應人工智慧（AI）科學家Lex Fridman，馬斯克證實了火星的經濟活動將使用加密幣；他熱中於要在火星打造「自給自足的城市」，且他計劃在2022年啟動首個SpaceX的火星任務，並在2026至2028間將人類送上火星。

由於加密幣愛好者時常關注馬斯克的推文，因此他的推文讓既有的同名「火星幣」一飛沖天；據Coinmarketcap，火星幣21日盤中漲至約0.27美元。目前尚不清楚趙長鵬和馬斯克是否知道這個火星幣的存在。如果這不是馬斯克提及的貨幣，那馬斯克不妨考慮在火星採用這個加密幣。

火星 馬斯克 貨幣

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