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台積電布局歐盟 專家：可能設車用半導體研發中心

中央社／新竹21日電
台經院研究員劉佩真認為，台積電赴歐盟設立車用半導體研發中心可能性高。（路透）
台經院研究員劉佩真認為，台積電赴歐盟設立車用半導體研發中心可能性高。（路透）

台積電決定赴日本設立材料研發中心，未來是否前進歐盟投資，成為市場關注的新焦點。台經院研究員劉佩真認為，台積電赴歐盟設立車用半導體研發中心可能性高。

台積電積極展開全球布局，不到1年時間，已陸續決定前往美國亞利桑那州設立5奈米廠，及在日本茨城縣筑波市設立材料研發中心。

劉佩真表示，在歷經美中貿易戰、科技戰、疫情與車用晶片短缺，各國政府已體認到半導體是重要的戰略物資，並紛紛以政策扶持半導體產業發展。

美國國會通過「國防授權法案」，內容包含對半導體製造的獎勵措施，協助英特爾（Intel）、三星（Samsung）與台積電等在美國當地建廠。

歐盟則由德國、法國、荷蘭、西班牙、義大利及奧地利等10多個國家共同簽署歐洲處理器和半導體科技計畫聯合聲明，計劃擴大投資發展半導體產業。

劉佩真指出，各國加大政策鼓勵半導體投資發展的力道，是台積電加速全球布局合作腳步的主因。美國亞利桑那州5奈米廠與日本材料研發中心應是台積電當前海外布局的重點項目。

對於赴歐盟投資，台積電表示，目前並無相關計畫。劉佩真說，台積電短期雖無投資歐盟計畫；不過，應會逐步展開相關評估動作。

劉佩真表示，歐盟是全球第5大半導體供應地區，在車用半導體具有優勢，當地有整合元件製造（IDM）廠，只是製程技術相對落後。

據統計，台積電去年包括歐洲、中東及非洲的EMEA地區營收比重約5%，與日本相當。劉佩真說，依市場規模與成本考量，台積電未來若要赴歐盟投資，應不致在當地設立晶圓廠，設立車用半導體研發中心可能性相對較高。

台積電 歐盟 投資

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