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美前財長桑默斯示警：Fed最快可能明年升息

編譯湯淑君／綜合報導
美國前財政部長桑默斯。美聯社
美國前財政部長桑默斯。美聯社

美國財政部長桑默斯（Lawrence Summers）警告，最快明年，聯準會（Fed）就可能不得不提高利率，升息時間點將遠比市場預期來得早。

桑默斯19日上彭博電視受訪時表示，一旦美國經濟過熱、物價上漲，Fed就可能被迫升息以抑制通膨。

桑默斯在柯林頓和歐巴馬政府都曾擔任要職，是傾向支持民主黨的重量級經濟學家，但他最近頻頻在媒體上批評拜登總統的1.9兆美元紓困方案，擔心這套大規模支出計畫將在美國經濟挹注太多資金、導致經濟過熱，進而觸動通膨。他呼籲支出應聚焦於更長期的投資

拜登政府官員則反駁桑默斯的論點，指出拜登提的法案目標是援助受疫情衝擊者，在眾多民眾仍因失業受苦之際，不至於導致經濟過熱。Fed官員大致上也呼應這種看法，強調此時財政支持不足的風險更大，並表示短期內無意收緊貨幣政策。

桑默斯則認為，這種態度顯示Fed官員「未認清他們將面臨什麼樣的年代」。他指出，Fed很快就會面臨和1970年代同樣的挑戰，當時Fed未能遏制惡性通膨。

他說：「Fed若不想失敗，就得開始認清那些挑戰的現實。這意味著他們將顯著改變語氣。」

桑默斯說，拜登的提案會把過多資金導入家庭資產負債表，例如發給民眾的現金可能被存起來，而不是投資於擴充經濟的產能。他說：「我想不出聯邦資源還有什麼用途，比改善消費者資產負債表更欠缺迫切性。」

拜登政府計劃在疫情紓困方案通過後，再繼續推動基礎建設與綠能投資法案。

拜登 美國 投資

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