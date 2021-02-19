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憂利率及通膨 股指由升轉跌

記者張大仁／綜合報導
股市19日尾盤回吐早盤升幅，股指持平作收。（美聯社）
股市19日尾盤回吐早盤升幅，股指持平作收。（美聯社）

股市19日尾盤回吐早盤升幅，股指持平作收。

道瓊工業平均指數微漲0.98點收3萬1494.32點。史指收跌7.26點或0.19%報3906.71點。那指上漲9.11點或0.07%收1萬3874.46點。

雖主要指數早盤上揚，但午盤時一些大型科技股受利率上漲和獲利回吐影響，在尾盤走低。

以全周計算，史指下跌0.71%，那指下跌1.57%。道指表現較佳，微升0.11%。

周期性類股跑贏大盤，材料、工業和金融類股分別上漲1.8%、1.7%和1.7%。公用事業和消費性必需品股跌得最多。

傾向隨整體經濟起伏的小型股，相對大型科技股也呈現穩健成長。羅素2000指數上漲2%，而臉書、亞馬遜、Netflix和微軟均下跌。蘋果本周下跌4.1%。

並非所有科技股都表現不佳，晶片製造商就展出韌性。生產半導體製造設備的應用材料公司(Applied Materials)在18日盤後發表優於預期的第2季財測，股價19日上漲6.1%。

財政部長葉倫(Janet Yellen)18日表示，雖然一些經濟數據顯示反彈已經出現，但仍需採取更多紓困措施。這番話讓對經濟敏感的股票表現強勁。她補充說，1.9兆元的紓困協議有助美國在1年內恢復充分就業。

有些投資人表示，對利率上漲和通膨潛力的悲觀情緒使華爾街最近交易受到抑制。本周10年期美國國債殖利率升至近1年來最高水平，19日上漲5個基點至1.34%。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)說，「本周可能會讓人們感到一些通貨膨脹的恐懼。這不一定會在短期內發生，但可能會很快出現。」

他說，「本周利率出現一些相當大的波動。但也別太擔憂，10年期利率短期內不會超過2%。」但是「由於新年初始的升速太快，可能讓人想要喘息一下。」

葉倫不認為通貨膨脹會是問題，「十多年來的通貨膨脹率一直很低，這雖是一種風險，但聯準會和其他機構有足以應對的工具。」「最大的風險反而是讓人民擔憂受怕，認為新冠疫情會對他們的生活和生計造成永久性的損失。」

利率 指數 通貨膨脹

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