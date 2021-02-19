華為供應鏈商透露 已向華為供應零部件 訂單比往年少

華為計畫今年訂購可組裝7,000萬至8,000萬部智慧手機的零部件。（路透）

華為手機 業務今年仍如履薄冰，其中國手機供應商19日透露，公司已逐步向華為P50系列手機供應零部件，但訂單比往年少，且供貨時間也延後，手機外觀設計已確定，將進入量產階段。

中證網報導，相比往年，今年華為新款P系列供貨時間確定延後。雖然晶片供應斷炊，但華為5G手機業務仍在持續。華為折疊螢幕手機Mate X2將於2月22日發布。

在晶片供應上，華為Mate X2仍是搭載麒麟高端晶片。華為麒麟官方微博披露，華為Mate X2搭載麒麟9000晶片。該系列晶片也應用在華為Mate40系列手機。

供應鏈人士透露，華為已通知供應商，計畫今年訂購可組裝7,000萬至8,000萬部智能手機的零部件。預計今年智慧手機出貨量比去年大減60%。去年華為出貨1.89億部。

不過，華為的零部件始終限於4G機型的訂單，因為美國 政府禁止其進口5G機型的零部件。許多供應商表示，華為智能手機出貨量甚至可能降至5,000萬部。

去年11月，華為將旗下品牌榮耀出售給由30多家中國公司組成的財團，以幫助其重新獲得受美國限制的關鍵零部件。今年初，榮耀已經與主要供應商重新建立了業務關系，包括AMD、英特爾、聯發科、美光科技、微軟、高通、三星和索尼等。上個月還推出新款V40 5G智慧手機。

市場研究公司IDC的數據顯示，2020年第4季，華為全球手機出貨量為3,200萬部，而2019年同期為5,600萬部。華為智慧手機出貨量去年跌至第三位，落後於三星和蘋果。在美國的出口限制下，華為今年可能會受到更大影響。

雖然華為的許多供應商已經獲得美國商務部的許可，能發運零部件，但該公司仍然無法獲得5G機型的核心部件。市場曾傳出，華為可能會將手機業務全部出售。對此，華為總裁任正非表示，「永遠不會」走這條路。

鳳凰財經報導，任正非還透露，華為開展「南泥灣」計畫，就是生產自救。比如在音樂、智慧螢幕、PC、平板領域都可能有很大的突破。