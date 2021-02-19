阿里巴巴創業拍檔馬雲、蔡崇信 去年底大買美股

阿里巴巴共同創辦人馬雲。 美聯社

阿里巴巴的創業兩大搭檔馬雲和蔡崇信去年底大手筆投資 美國股票 。為他兩人管理部分資產的家族財富投資公司Blue Pool Capital（藍池資本），上季新投資了房地產商哈德遜太平洋房地產公司及Airbnb，另也加碼押注微軟和臉書。

彭博資訊報導，總部在香港、2004年創立的藍池資本，向監管機關申報的資料顯示，截至去年底公司持有4.41億美元 美國股票。比較去年9月時的投資組合，美股投資金額增加了1.44億美元，增幅將近50%；標普500指數上季上漲了12%。

管理美國股票規模超過1億美元的基金公司依規定必須在每季結束後的45天內提交13F表格，列明對美國交易所交易股票的持倉情況。這是了解避險基金和一些大型家族投資辦公室投資概況的少數管道之一。

Blue Pool揭露投資的35檔美國股票，其中持倉最高的是8,600萬美元的信貸公司Owl Rock Capital股票，對UnitedHealth Group股票投資了2,800萬美元。哈德遜太平洋房地產公司的持股，價值1,800萬美元。

蔡崇信目前擔任阿里巴巴董事局副主席，據彭博億萬富豪指數，他個人身價達139億美元，Blue Pools在13F報告中所揭露的投資只能略窺蔡崇信在美國上市股票的布局。 Blue Poole執行長 Oliver Weisberg也管理對NBA籃網隊等職業球隊的投資。