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GameStop交易之亂 聽證會要點一次掌握

編譯洪啟原／綜合外電
美國眾院金融服務委員會18日舉行聽證會，為GameStop交易限制等問題嚴加拷問線上券商Robinhood。(路透)
美國眾院金融服務委員會18日舉行聽證會，為GameStop交易限制等問題嚴加拷問線上券商Robinhood。(路透)

美國眾院金融服務委員會周四（18日）舉行聽證會，砲火猛攻線上券商Robinhood，包括拷問為何對電子遊戲零售商GameStop（GME）啟動交易限制，以下整理聽證會要點。

眾議員輪番拷問Robinhood執行長特內夫

這場聽證會並非針對GME，而是針對Robinhood。多數委員會成員劍指Robinhood執行長特內夫（Vlad Tenev）。特內夫頓感壓力，須解釋為何決定限制交易GME，和解釋訂單流支付的用途。

散戶大軍號召者的證詞影響GME股價

策劃這起水餃股反攻大戲的吉爾（Keith Gill），他出席聽證會時依然展現自身影響力。吉爾是一名YouTube網紅，創有個人帳號「Roaring Kitty」。吉爾的發言次數雖不多，但他的言論似乎牽動GME股價，例如他開場作證時，GME股價持續上揚，至少在他其中一次答辯期間是如此。

Citadel執行長大致上全身而退

一同出席聽證會的避險基金Citadel執行長葛瑞芬（Ken Griffin）大致算是全身而退，儘管Brad Sherman和Rashida Tlaib在內的幾位民主黨眾議員砲口對準他，針對該公司的經商手段和在市場的優勢嚴加拷問。

對於網路論壇Reddit在助攻這波股市熱潮中扮演何種角色，眾議員並未著墨太多。

訂單流

特內夫表示，Robinhood最大的營收來源是訂單流（order flow），占營收逾50%。特內夫坦承，在1月28日稍早並未擁有足夠的資金，以滿足主要清算中心的30億美元初步資金存款需求。他表示，在限制部分個股的交易後，這個存款需求降至14億美元。

Melvin資本公司：須適應梗謎因股現象 

先前因GME股價狂飆而軋平空頭部位的Melvin資本公司也出席這場聽證會，執行長Gabe Plotkin認為，做空者將須適應謎因股（meme-stock）的現象。

股價 眾議員 營收

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