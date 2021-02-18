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失業金申領數升 沃爾瑪推低道指

記者張大仁／綜合報導
因申領失業救濟金人數遜於預期，加上沃爾瑪的疲弱財測，投資者深感沮喪，股指走跌。美聯社
因申領失業救濟金人數遜於預期，加上沃爾瑪的疲弱財測，投資者深感沮喪，股指走跌。美聯社

因申領失業救濟金人數遜於預期，加上沃爾瑪的疲弱財測，投資者深感沮喪，股指走跌。

道瓊工業平均指數從歷史高點下跌119.68點或0.38%至3萬1493.34點，盤中最低下跌逾300點。史坦普500指數下跌17.36點或0.44%至3913.97點，為連續第3天下跌。那斯達克綜合指數下跌100.14點或0.72%至1萬3865.36點，因投資人繼續撤出科技股。

沃爾瑪股價下跌6.48%，其第4季獲利低於華爾街預期。隨著疫情消退，該大型零售商還預計今年銷售成長將放緩。

蘋果股價再跌0.86%，本周累計已下跌4.2%，因投資人繼續從大型科技股獲利了結。特斯拉下跌1.35%，本周以來跌幅達到3.5%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「由於殖利率的持續上升，高本益比的成長型股票受到的打擊最為嚴重。」「在沃爾瑪每股獲利未達預期以及大額支出的財測後，投資人也對接下來的財測感到不安。」

同時，最新的申領失業金數預示著勞動市場復甦遇挫。勞工部報導，上周首次申請失業保險金總數為86.1萬人，是1個月來最高水平，高於《道瓊》(Dow Jones)估計的77.3萬。

E-Trade Financial投資長羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「沒有人想看到這種申領失業金趨勢，但請記住，隨著疫苗接種速度持續加快和全國病例減少，這可能只是個小小的障礙。」

近日債券殖利率的上漲加上通貨膨脹預期提高，部分投資人擔心短期內股市會回落。引領股市史詩般重登新高的高成長科技股，尤其最容易受到高利率和通膨壓力影響。

許多人仍然相信，新的紓困方案可能推升股市，即使它已被定價了。

Cornerstone Wealth投資長赫基(Cliff Hodge)說：「考量額外紓困措施對普通消費者的影響，第一輪CARES法案和第二輪紓困支票的確增加全民儲蓄，在這一點上，我們真的強烈地認為，額外的紓困措施將會直接推升經濟。」

有關GameStop風潮的國會聽證會於18日舉行，Melvin Capital和羅賓漢(Robinhood)領導人與Reddit交易員吉爾(Keith Gill)共同出席眾議院金融服務委員會的聽證會。

投資 紓困 沃爾瑪

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