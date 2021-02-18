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專家警告：晶片缺貨恐讓手機、遊戲機等電子產品漲價

編譯易起宇／綜合外電
專家表示，晶片供應短缺問題將不只存在於汽車業，iPhone等電子產品價格也恐將上漲。 路透
專家表示，晶片供應短缺問題將不只存在於汽車業，iPhone等電子產品價格也恐將上漲。 路透

專家警告，新冠肺炎疫情帶動需求、供應鏈中斷和美中貿易戰等因素共同造成的全球晶片短缺，可能導致遊戲機PlayStation或蘋果iPhone等熱門電子產品的價格上漲。

法新社報導，自從疫情爆發以來，被迫宅在家中的人們開始上網大肆購物，包括添購新的螢幕、電腦和平板，購買的每樣商品都需要晶片才能運作。

加上先前的美中關係緊張，導致華為去年在受到美國制裁之前，累積了大量半導體存貨，這也讓晶片供應增添更多壓力。

而在這波全球性的晶片供應吃緊下，汽車業成為目前最受矚目的受害者，福特、福斯等汽車大廠都已被迫減產。但這項短缺問題似乎也正蔓延到其他各式電子產品。

顧問公司Strategy Analytics執行董事茅斯頓（Neil Mawston）表示：「疫情造成的混亂、貿易戰導致的累積庫存，和在家辦公所需裝置需求的升高，這些因素所共同形成的完美風暴，正在造成晶片短缺。任何有晶片的商品都將受到影響，從汽車、智慧手機、遊戲主機、平板電腦到筆記型電腦。電子產品和汽車今年一整年都將供應減少或價格上揚。」

報導指出，iPhone某些機種的銷售，據悉已經因為特定零件無法取得而受到限制，Sony的新遊戲機PlayStation 5和微軟的新一代Xbox，據了解也是因為晶片短缺導致供不應求。

汽車 疫情 貿易戰

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