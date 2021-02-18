美股早盤跌逾200點 就業數據不如預期

美股三大指數18日早盤全部下跌，道瓊指數跌逾200點。美聯社

美股三大指數 18日早盤全部下跌，道瓊指數跌逾200點，在投資 人持續出脫科技股之際，上周首次申請失業救濟金數據不如預期。

道瓊工業指數18日早盤下跌209點或0.66%，標普500指數跌0.59%，那斯達克綜合指數跌0.95%，費城半導體指數跌0.62%，台積電ADR下跌0.86%。

美國 勞工部18日表示，上周首次申請失業救濟金的人數總計86.1萬人，人數攀抵一個月來最多，且高於道瓊預估的77.3萬人。

蘋果早盤股價下跌1.25%，隨著投資人開始將曾經引領大盤創新高的大型科技股獲利了結，蘋果本周為止已跌3%；美國電動車大廠特斯拉早盤跌1.58%。

美國零售巨擘沃爾瑪早盤下跌5.59%。沃爾瑪上季獲利不如市場預期，儘管該公司電商事業因新冠肺炎疫情而強勁成長，但此動能卻已逐漸減退，未能替公司帶來更高獲利，沃爾瑪並預估全年營收成長動能減弱。

美國企業在財報季繳出亮眼成績單，且華府官員正討論新一輪紓困計畫。Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge，紓困計畫通關將激勵市場再度走高，儘管股市多少已反映這項利多。

投資人正密切關注股市以外的價格波動，美國公債殖利率逼近一年來高點，德州暴雪使得天然氣與原油價格大漲。