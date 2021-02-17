我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普卸任首受訪 批共和黨「支持不夠」 重申大選獲勝

雙方找時機…日經：拜登送習近平的新年禮物是「時間」

大仁說財經 | 雞肉三明治大戰正酣 溫蒂漢堡也來分杯羹

文／張大仁
溫蒂漢堡加入雞肉三明治大戰。（溫蒂漢堡）
溫蒂漢堡加入雞肉三明治大戰。（溫蒂漢堡）

溫蒂漢堡(Wendy's)正在推升炸雞三明治大戰的熱潮。這回它使出的絕招是「墨西哥胡椒炸雞三明治」(Jalapeño Popper Sandwich)，也就是經典漢堡的辛辣版。

溫蒂漢堡在2月17日正式推出這款售價5.99元的三明治，上面塗有帶有調味奶油起司醬和6片辣椒的墨西哥辣椒醬。它還配有3片培根、切達和胡椒兩種起司和一個烤過的麵包。

溫蒂也同步發表一款售價6.79元的炸雞沙拉，在蘿蔓和生菜上方澆上奶油墨西哥辣椒牧場醬。

溫蒂漢堡行銷長羅瑞多(Carl Loredo)表示：「消費者一直對新口味感興趣，但不幸的是，我們的競爭對手提供太多無聊而乏味的選擇。」「他們非常在乎口味，這個新商品就是他們現在想要和需要的東西。」

辣味三明治是溫蒂漢堡在去年秋天最近重新推出的炸雞三明治後的最新版產品。與以前版本相比，重新推出的三明治口感更加清脆和多汁。羅瑞多說，顧客「真的很喜歡它」，銷售一直「令人難以置信」，但是他無法透露具體細節，因為溫蒂漢堡再過幾周就要公布上季財報。

羅瑞多表示，溫蒂漢堡的目標是要在競爭中脫穎而出，在傳統食品上提供更多口味的選擇，其中包括Pretzel Bacon Pub漢堡、辣味雞塊和辣味Asiago雞肉三明治。

他針對競爭對手的菜單指出：「說實話，它們一直在嘗試在我們早已擁有、而且已在同類產品中賣得很好的產品中製造新聞。」

雞肉三明治的消費市場競爭異常激烈，各項新產品的推出風潮不減。

在溫蒂漢堡的新產品發表之前不久，漢堡王(Burger King)也發表一款全新的雞肉三明治，另外像是福來雞(Chick-fil-A)、Shake Shack，肯德基(KFC)甚至Boston Market，也都大舉發表新產品進入這塊紅海市場。麥當勞也剛宣布在2月底推出3款全新雞肉三明治，其中包括辛辣口味在內。

佰百雞(Popeyes)於2019年推出雞肉三明治，改變了市場遊戲規則，引發雞肉大戰。該連鎖店的母公司Restaurant Brands International在最近的一次財報電話會議中表示，其三明治銷售「維持非常強勁的水平」。

現在，一家基本佰百雞店面的年銷售額超過180萬元，比三明治重新推出前的140萬元明顯增加。

墨西哥 漢堡王 Shake Shack

上一則

美元升值+美經濟數據佳 金價跌至兩個月低點

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
脫歐後遺症 貨櫃車司機三明治不能夾火腿

脫歐後遺症 貨櫃車司機三明治不能夾火腿
財經簡訊

財經簡訊
NBA／羅瑞去快艇？昔日奪冠戰友有望洛城聚首

NBA／羅瑞去快艇？昔日奪冠戰友有望洛城聚首

熱門新聞

股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
圖：pixabay

屋主可享哪些稅賦優惠？

2021-02-15 11:42
離岸人民幣匯率15日盤中升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元的32個月高點。路透

美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

2021-02-15 10:04
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images

中國大買玉米 牛市能持續多久？

2021-02-14 10:31
前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

2021-02-13 07:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪