極端寒流+斷電 全美三分之一原油生產停擺

寒流來襲加上斷電危機，已導致美國三分之一的原油生產中斷，刺激國際油價漲上每桶60美元。美聯社

彭博資訊報導，寒流來襲加上斷電危機，已導致美國 三分之一的原油生產中斷，刺激西德州 原油價格一年多來首度突破每桶61美元 大關，並盤旋在這個價位以上。

交易員和業界主管估計，美國每天約有350萬桶原油生產被迫停擺，反映寒流來襲凍結油井作業，中部地區電力中斷使情況雪上加霜。不過，Energy Aspects公司說，暫時中斷的煉油產能每天超過300萬桶，抵銷了一部分供應缺口。

PVM Oil Associates分析師布蘭納克說：「生產損失嚴重，情況可能持續數日，甚至數周。」

這場危機掀起一波燃料搶購潮，導致美國汽油期貨價格本周來暴漲逾5%。但煉油廠對原油需求也縮減，已把西德州輕原油期貨的交割時間差推入「正價差結構」（即現貨價低於期貨價），是大約一個月來首見。

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）謹守供應紀律，以及新冠肺炎疫苗揓打導致需求逐步改善，也對油價提供支撐。一些分析師預期，大宗商品行情正邁入所謂的「超級周期」，因為投資人藉押注商品規避通膨隨全球經濟復甦而加速的風險。

倫敦17日盤中，紐約商業交易所（Nymex）西德州輕原油3月期貨漲2%，報每桶61.26美元，是去年1月上旬來首度超越61美元；ICE布蘭特原油4月期貨漲逾2%，至64.75美元。

德州氣溫下降，低到足以凍結石油和液態天然氣生產作業。在此之前，官方數據顯示，美國日產量約1,100萬桶。現在，光是二疊紀盆地（Permian Basin），即全美最大石油產區，產量已陡降多達65%。