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巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

編譯季晶晶／綜合外電
股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)
股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

根據周二公布的最新申報資料，「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）在去年最後幾個月減持蘋果（Apple），減碼之舉讓波克夏2020年底對這家iPhone製造商的持股剩9.076億股，約值1200億美元。該公司並透露先前秘密買進的三支個股。

波克夏買了威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc.）、保險服務商威達信（Marsh & McLennan）以及石油公司雪佛龍（Chevron），這些交易在第3季申報時獲准保密，不對外公布。

波克夏也在去年最後3個月調整了對部分其他類股的押注，包括減持銀行股，出清摩根大通（JPMorgan Chase）、PNC金融服務集團（PNC Financial Services Group Inc.），以及M&T銀行（M&T Bank Corp.），並調降富國銀行（wells Fargo & Co.）持股達59%。該公司也調節對藥廠的押注，增持默克（Merck & Co Inc.）、艾伯維（Abbvie Inc.）和必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb Co.），在此同時出清最近對輝瑞的投資

波克夏並出脫金礦股Barrick Gold Corp.。 這筆投資去年公布時頗令外界吃驚，因為巴菲特這幾年一直很嫌棄黃金。             

波克夏 投資 巴菲特

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