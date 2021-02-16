憂殖利率翻升 史指波動小跌

由於債券殖利率上升讓人擔憂，股市在波動後小跌。(美聯社)

由於債券殖利率 上升讓人擔憂，股市在波動後小跌，在紀錄高點附近徘徊。

道瓊工業平均指數 上漲64.35點或0.2%收3萬1522.75點，創下新高。史坦普500指數小跌2.24點或0.06%收3932.59點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌47.97點或0.34%收1萬4047.5點。

10年期美國國債殖利率跳升9個基點至1.30%，是2020年2月以來最高水平。30年期國債殖利率也創下一年來最高水平。許多華爾街 人士認為，利率飆升可能會讓大漲的股市失去吸引力，同時對受益於低利率環境的高科技等產業構成威脅。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「殖利率走高雖然有利銀行，但會打擊房地產投資信託(REIT)、公用事業和消費性必需品等債券替代品。」「股市可以接受不斷上漲的殖利率，尤其是出於正常原因時，但無法因應直線上升的走法。」

指標10年期美國國債殖利通常率被用作房貸、學貸和信用卡年利率的參考依據，在2020年的大部分時間徘徊在0.6%左右。許多人擔心利率回升會阻礙經濟由疫情造成的衰退中復甦，因為企業和消費者可能會發現借貸成本越來越高。也有人想知道，在10年的低通膨後，大量的財政紓困措施是否會引發物價上漲。

能源類股表現最佳，上漲2.3%，原因是南方的嚴寒引發油價上漲，並使西德州中質原油期貨一年來首次突破每桶60元。

由於新冠病毒疫苗推出、經濟重新開放以及對更多財政紓困措施的預期，本月股市出現可觀增幅。道指2月上漲5.1%，而史指和那指分別上漲5.9%和7.5%。史指2021年來已10次創下新高收盤紀錄。

市場波動率指標早盤跌破關鍵門檻，讓基金大量進場買進，使主要股指創下新高。

普遍被視為華爾街最佳恐慌指標的Cboe波動率指數(VIX)12日跌破20，收於19.97，是2020年2月疫情引發拋售以來首次跌。但是，隨著VIX再次走高，股價走低。VIX收漲1.48點報21.45點。

華爾街部分人士認為，跌破20水平是個巨大的「風險抬頭」訊號，這可能會觸發演算法交易者和其他大型炒家買進。

FundStrata聯合創始人兼研究負責人李湯姆(Tom Lee)說：「我們認為跌破20點對風險市場有利。」「因為這代表2020年席捲市場的系統性恐懼終於消退。」

他說，在股市逐漸消除恐懼後，系統性和量化基金通常就會買進。如果量化基金將下跌的波動率指數視為一個正面訊號，買盤可能就會延長當前的漲勢。

此外，比特幣16日有史以來首次短暫升破5萬元，隨著越來越多企業跨入加密貨幣領域，比特幣繼續驚人的反彈走勢。