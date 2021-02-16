策略師提醒比特幣投資人 小心創紀錄資金流入

策略師建議，投資人要小心創紀錄資金湧入高風險且幾無收益的股票和加密貨幣。(路透 )

財經網站CNBC報導，隨創紀錄資金流入市場，在Wilmington Trust管理近1,360億美元資產的投資 策略師Meghan Shue看到令人擔憂的趨勢，散戶投資者蜂湧進入高風險且幾無收益的股票 和加密貨幣。

她說：「有點像在錯的地方追求報酬。也有點是在向前追逐過往發生的事。大家必須小心的是，不要以過去3個月的事推斷未來。」

在Shue發出警示之前，美國 銀行（Bank of America）的最新周報公布，截至2月10日的一周，有580億美元流入股票基金。

Shue說：「根據美國銀行數據，創紀錄資金流入美國大型科技股。大家對我們認為未來會有更大報酬潛力的領域，較少關注。」

Shue的擔憂也包括今年Reddit論壇發動散戶狂熱投入的投機性資產--品質較差個股以及比特幣。截至上周五收盤，該加密貨幣自1月1月以來大漲65%，過去52周累漲360%。

Shue表示，「錢在場邊觀望，且比這幾年更具投機性。」

她認為，與其追高，不如以對經濟敏感的股票為目標，例如以小型股和新興市場股票。她說，全球經濟擴張的初期，新興市場通常表現出色。她通常看9到12個月。

但市場氣氛太狂熱，她不排除可能出現回檔，因應之策是逢低買進和買小型股。她說，「在美國，最好買美國小型股。早期擴張時，小型股往往跑贏大盤，時間稍久而非兩個月時會有相當明顯的差異。」