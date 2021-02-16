比特幣再衝歷史新高價 顯卡爆最大缺貨潮

以比特幣為首的虛擬貨幣報價飆漲，「礦工」瘋搶顯卡，導致顯卡市場近期出現「史上最大缺貨潮」，華碩、微星、技嘉等台灣板卡廠大發「挖礦財」。（路透）

虛擬貨幣 夯，比特幣 再衝歷史新高價，突破5萬美元 ，虛擬貨幣「挖礦」風潮再起，「礦工」瘋搶顯卡，導致顯卡市場近期出現「史上最大缺貨潮」，顯示卡晶片龍頭輝達為此緊急調度庫存，並規劃推出新品搶市，華碩、微星、技嘉等台灣板卡廠大發「挖礦財」。

業界人士透露，由於電競等市場應用大好，加上部分半導體元件缺貨，顯卡原本供應就相當吃緊，近期以比特幣為首的虛擬貨幣行情火熱，狗狗幣等也全面勁揚，「挖礦」需求再度上升，讓顯卡進一步大缺貨。

尤其特斯拉執行長馬斯克豪砸15億美元買進比特幣，並接受客戶以比特幣支付購車款，萬事達（Mastercard）、老牌的紐約梅隆銀行及推特（Twitter）等金融、科技巨擘都公開表達支持或支援比特幣相關交易服務，開啟比特幣狂飆行情，多次朝5萬美元叩關，挖礦熱潮銳不可擋。

根據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣2月8日站上4萬美元，價格一路推進，14日站上4.9萬美元，短暫修正後，16日突破5萬美元大關。

板卡業者透露，「虛擬貨幣行情太瘋狂了」，「礦工」到處掃貨顯卡，導致通路庫存幾乎售罄，此波顯卡搶貨潮，比前一波比特幣攻上2萬美元更強勁，堪稱歷來最嚴重缺貨潮，更傳出連輝達都為此調整策略，將釋出舊款顯卡庫存紓解市場緊繃需求。

市場傳出，輝達的「RTX 30」系列顯卡供貨持續吃緊，輝達規劃釋出舊款顯卡庫存，包括「RTX 2060」及「GTX 1050 Ti」舊產品給板卡業者。連舊款晶片都搬出來賣，凸顯市場搶貨盛況。

外媒分析，輝達釋出舊款顯卡，主要考量沒有新卡生產產能不足的問題，加上2016年推出的「GTX 1050 Ti」因固定視訊記憶體，規格不夠拿來挖以太幣，加密貨幣礦工不會搶購，卻可滿足部分電競玩家需求。

同時，輝達近期也將推出「GeForce RTX」下一代的「3060」產品，取代「GeForce GTX 1060」，在美國東岸時間2月25日中午12時開放銷售，建議售價329美元起跳、定位入門級別產品。

業界人士透露，「RTX」去年推出後，因上游半導體廠生產良率不佳影響，導致市場持續缺貨，去年第4季台灣顯卡廠悄悄調漲價格，今年首季指標大廠華碩也跟進，調漲美國市場主板、顯卡價格。

市場看好，隨著挖礦需求升溫，在供需進一步吃緊下，有利顯卡價格上漲，挹注華碩、微星、技嘉、撼訊等台系板卡廠上半年獲利。