近來一直聲援狗狗幣(Dogecoin)的特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)周日晚間在推特發文表示,這種加密數位貨幣 太過集中在主要持有人手上,他支持他們賣出。

馬斯克推文說:「如果狗狗幣的主要持有人出售他們的持幣,我會全力支持。在我看來,持幣用戶過度集中是唯一的真正問題。」

根據CoinMarketCap的數據,狗狗幣過去24小時間下跌7.7%至6.1美分。以日本柴犬為象徵的狗狗幣今年獲得散戶投資人追捧,上周一,從年初的大約1美分升值至創紀錄的8.4美分。

狗狗幣現在是第12大加密貨幣,市值80億美元。

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.