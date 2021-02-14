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中國大買玉米 牛市能持續多久？

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中國大買玉米 牛市能持續多久？

編譯任中原／綜合外電
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images

由於中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲，已令市場專家及農民懷疑，這波漲勢還能維持多久。

中國去年共進口1,130萬公噸玉米，創新高，其中逾三分之一來自美國；今年元月底美國農業部公布，中國今年又再採購210萬公噸，創下對單一國家銷售量新高點；全球玉米價格已突破每英斗5.5美元，達到八年來高點。

中國一向依賴進口黃豆作為家畜飼料，也是全球最大的黃豆進口國。玉米原本是自給自足，但現在又大量進口玉米，現在又可能成為最大的玉米進口國，令市場人士質疑中國是否會跟日本及南韓一樣，持續從美國大量進口玉米。

自從兩年前中國爆發嚴重的非洲豬瘟，重創豬農後，就開始大買玉米以重建養豬業。再者，北京當局幾年前停止玉米庫存計畫及最低採購價格後，國內玉米栽種量已告減少。

去年中國玉米產量可能比官方公布的2.61億公噸少約四分之一，因為東北產區遭遇颱風，又發生乾旱。農產品貿易商ADM公司執行長魯先洛表示，「目前中國的庫存量可能比公布的數字低出許多」，未來幾年將進口約2,500萬公噸玉米。

但中國一些農民及分析師認為，目前的強勁需求只是周期性的，而非結構性，若美中貿易關係依然緊張，且中國玉米庫存恢復，進口可能驟然停止。

一些分析師認為，中國玉米市場緊俏，是因為部分農民囤積居奇。一些交易商也在吃貨，目標是價格漲到每公噸人民幣2,900元時再出手。據卓創資訊公司指出，目前民間交易商至少持有1億公噸玉米；一旦開始出售，可能打翻多頭市場。

但標普全球普氏公司穀物市場主管梅耶指出，由於中國對肉類與牲畜飼料需求持續成長，而國內玉米增產能力有限，因此玉米陷入結構性性的短缺，而過去幾年來缺口持續擴大。他預測，2021-2022年中國的進口量將增加到3,000-3,200萬公噸。

荷蘭合作銀行專家莫多維茲也看好中國的玉米進口前景，預料需求強勁勢頭將持續到2030年。

中國 美國 分析師

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