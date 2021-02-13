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「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

編譯簡國帆／綜合外電
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯接受巴隆金融周刊（Barron's）專訪時說，儘管美中關係緊張，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場，他聚焦於印度與巴西。在台灣，他手上持有力旺（3529）、穩懋（3105）及譜瑞-KY（4966）等股票，認為這些公司的資本報酬率高。

墨比爾斯指出，新興市場已強漲一波，牛氣也將延續，因為新興國家的人口平均年齡低於已開發國家，且將加速從新冠肺炎疫情的衝擊中復甦，新冠疫苗也帶來幫助，但最重要的助益是心理層面，給人們安全感，並加快經濟活動回升，但投資人也要留意匯損。

在墨比爾斯的投資組合中，印度這個國家的權重最高，對此他說，印度才剛宣布預算案，內容包含將驅動經濟成長的重大因素，包括對外資開放保險市場、擴大民營化國營企業。他的公司持有鋼管製造商APL Apollo管線公司、軟體業者Persistent系統公司及從事醫療測試事業的Metropolis醫療保健公司等股票。

他也聚焦於巴西市場，擁有零售商Lojas美洲公司、軟體業者Totv及醫療診斷業者Fleury等企業的股票。至於中國大陸，他持有百勝中國、愛康醫療控股有限公司等公司的股票。

針對近來美國限制中國大陸取得美國技術的管道，墨比爾斯說，若換位思考、把自己想像成北京決策官員，就會想，台積電是全球最大晶片製造商，但北京無法掌控，接著中國大陸也無法掌控南韓的三星電子、美國的英特爾，因此只能埋頭加班自行生產晶片－特別是當前還有半導體短缺的問題。

墨比爾斯說，台積電基本上是一家晶圓廠，從事實際生產，但台灣還有上百家設計生產晶片所需軟體的企業，他的公司持有力旺、穩懋及譜瑞-KY的股票，認為這些公司的資本報酬率很高，因為只需要辦公室和電腦就能運作。

他也說，美中緊張也對台灣造成風險，但這些台灣企業都和蘋果及微軟有緊密關係，且常在矽谷有辦公室，以服務這些客戶，因此能不在台灣營運。

墨比爾斯也認為，美中經濟將不會脫鉤，因為即便政府設限，企業也能繞過這些限制，並非所有事業都必須設在美國，也能在杜拜或開曼群島；針對美國近來推動不符合美國會計標準的在美上市陸企須從美國下市，他說，陸企很容易就能符合這些會計標準，問題在於北京是否願意允許陸企向美國打開帳簿，後續發展將視美中雙方的誰進誰退：美國當局可能鬆綁標準，中國大陸也可能調整會計規範。

美國 墨比爾斯 台灣

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