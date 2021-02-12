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四大理由 大企業也加入加密貨幣熱潮

編譯林聰毅／綜合外電
特斯拉日前揭露已買進15億美元比特幣，並打算接受這種加密貨幣支付車款，已起舉世關注，並帶動比特幣飆至歷史新高。示意圖／Ingimage
特斯拉日前揭露已買進15億美元比特幣，並打算接受這種加密貨幣支付車款，已起舉世關注，並帶動比特幣飆至歷史新高。示意圖／Ingimage

特斯拉日前揭露已買進15億美元比特幣，並打算接受這種加密貨幣支付車款，已起舉世關注，並帶動比特幣飆至歷史新高。但除了這家美國電動車大廠外，近來有愈來愈多大企業願意接受加密貨幣。

過去幾個月以來，一直有關於主流企業跨足加密貨幣的新聞。 在過去的一周中，這股加密貨幣熱潮已將比特幣的價格推升至創紀錄的48,297美元。

巴隆周刊指出，除了特斯拉之外，美國歷史最悠久的銀行紐約梅隆銀行（BNY Mellon）11日表示，將持有並為客戶轉換加密貨幣。 該銀行的資產服務執行長兼數位業務主管芮傑曼說：「客戶對數位資產的需求持續增強、先進解決方案的日趨成熟，以及監管法規的清晰度不斷提高，為我們提供了一個將當前服務產品擴展到這個新興領域的巨大機會。」

萬事達卡（Mastercard）10日也表示，今年稍晚將讓商家透過該公司的網絡接受一些加密貨幣；推特也正在考慮投資比特幣；Square已將一些加密幣資產放進資產負債表。

為何大企業愈來愈能接受加密貨幣？巴隆周刊分析至少基於以下四大理由：首先是，有些企業創辦人相信比特幣，他們確信即使比特幣並不是其運營的真正核心，但他們的公司也需要參與其中或投資加密貨幣。例如，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克、軟體業者Microstrategy的執行長賽勒，以及Square執行長多爾西。

其次是，有些公司因為客戶需求也開始使用比特幣。例如，紐約梅隆銀行。這家銀行不是以冒險押注新科技見稱，但由於愈來愈多機構投資人正在購買比特幣，需要有地方放置。

第三個理由是政府愈來愈接受這項趨勢。 紐約梅隆銀行認為，比特幣的相關監管法規日益明確，是該銀行接受這種資產的原因之一。至少要有監管機構默許，加密貨幣才能放進這麼多公司的資產負債表。

第四個原因是加密貨幣具有多種用途，為企業提供了幾種不同理由持有這種貨幣或提供相關服務。比特幣最初用途是成為無需金融中介機構即可匯款的一種方式，但加密貨幣的用途不僅於此。 例如，所謂的穩定幣（其價值在追踪法定貨幣）可能會加快某些金融服務的交易速度。

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