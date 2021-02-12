比特幣逼近49000美元刷新高 因大型銀行擁抱加密領域

比特幣12日盤中一度逼近49,000美元，再創新高。路透

比特幣 價格12日盤中攀抵48,663美元 ，再創歷史新高，主要受萬事達卡（Matercard）與紐約梅隆銀行（BNY Mellon）將提供消費者便於使用加密貨幣 服務的利多消息帶動。

比特幣12日盤中報價為47,342.48美元，盤中一度大漲8.1%至48,663美元，超越周一在特斯拉宣布買進15億美元比特幣後創下的歷史新高價位。

彭博行業研究商品策略師麥格龍（Mike McGlone）表示：「比特幣顯然處在價格上漲幾乎完美的情勢中，特斯拉的消息有助於鞏固50,000美元成為下一個整數關卡。」

全球最大託管銀行紐約梅隆銀行11日宣布，正在建立一支新團隊，負責為傳統和數位資產開發一個多元資產數位託管和管理平台。

梅隆銀行執行長吉班斯（Tod Gibbons）表示：「我們見到客戶的興趣和需求激增，我們讓信託和創新的傳統率先行動，彌合傳統和數位資產之間鴻溝，是很自然之事。

上述最新行動將讓紐約梅隆銀行開始為比特幣等數位資產提供服務鋪平道路。根據聲明，該銀行的數位資產部門將提供一套可進行轉移、保管與發行數位貨幣的基礎設施，以服務機構投資者。

萬事達則在10日宣布，計劃今年允許持卡人在其支付網路內，交易特定加密貨幣，這也代表大型金融機構紛紛參與數位貨幣領域。