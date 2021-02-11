大仁說財經 | 不支薪的馬斯克，靠股票選擇權致富

馬斯克的身價是以未行使選擇權的特斯拉股票選擇權計算。（路透）

就一個不領薪水的CEO而言，馬斯克 (Elon Musk)的2020年待遇卻達到空前水平。

他獲得4筆選擇權，可在2020年購買840萬股特斯拉股票 。在支付行使價格後，按2月10日的收盤價計算，這些股票選擇權分別價值62億元。光是這些選擇權的總值就達到248億元，超過馬斯克一年前《富比士》(Forbes)計算其億萬富翁榜單時的身價，當時他被評為全球第31大富豪。

2021年和2022年對他來說可能幾乎一樣獲利豐厚。

特斯拉最新年度財務文件披露，馬斯克今年可能會獲得3筆額外的選擇權授予，每筆授予與他2020年獲得的一樣可觀。

按當前價值計算，這3筆期權的價值為186億元。

分析師現在預測，特斯拉2022年的業績將同樣達到頂點，可望為馬斯克帶來3筆大額選擇權。特斯拉可能會在2021年達成其中一項獲利目標，這意味著馬斯克可以獲得與去年4筆鄉選擇權相等價值。

而且很少股東會抱怨馬斯克的待遇。

特斯拉股票在2020年上漲743％，為美股最大贏家，同時也是全球最有價值的公司之一。這讓馬斯克原本可能面臨的大多數批評平靜不少。

Wedbush Securities科技分析師艾夫斯(Daniel Ives)表示：「特斯拉的焦點全在馬斯克身上。」「股東之所以不反對，是因為馬斯克的戰略方向，讓特斯拉以電動車先驅地位打開電動車黃金時代。他將特斯拉市場推向兆元大關。」

根據《彭博》報導，特斯拉股價上漲以及可購買新股的選擇權讓馬斯克成為地表最富有的人，超過亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)。

馬斯克真的還需要選擇權嗎？

與馬斯克不同，貝佐斯並未從亞馬遜獲得股票期權，他2019年的年薪相對較低，為8萬1840元，加上每年價值160萬元的維安服務。但是，他沒有像大多數CEO一樣由股票期權或贈予受益，而是主要靠亞馬遜股票的上漲。

不支薪的馬斯克擁有1.7億股特斯拉股票，價值約1372億元，此外他還擁有購買新股的選擇權。事實上，2020年馬斯克已經擁有的股票價值增加近1230億元，這使他可得的其他選擇權價值相形見絀。

馬斯克於2004年買下當時還是私營企業的特斯拉控股權。在獲得目前獲利豐厚的薪酬方案前，他曾有另一個待遇版本，以股票選擇權作為支付，可以每股6.24元價格購買22​​90萬股分拆後的特斯拉股票。這些期權如今價值183億元。

去年他獲得的期權來自於特斯拉股東在2018年以壓倒性多數通過的第二個薪酬方案。讓他可以每股70元價格購買最高1.01億股分拆調整後股票選擇權。這些選項分成12個大小相等的獨立等分。

如果特斯拉股價持續攀升，那麼選擇權價值也會上升。當5月下旬特斯拉確認馬斯克可獲得2020年第一等分選擇權時，按行使價計算，它們的價值「只有」7.7億元。如今，它們的市值已達62億元。

但馬斯克始終沒有行使任何選擇權。企業主管通常在選擇權到期前或需要現金時場才會行使。馬斯克從未賣出特斯拉股票。

特斯拉股票選擇權的成本

這些選擇權成為特斯拉的成本代價，即使它是非現金支出。

去年，以股票發放的薪酬影響特斯拉成本支出17億元。該公司沒有透露其中有多少是給馬斯克或其他7萬750名員工。

該公司向其員工全面提供配股。它在提交SEC的文件中說：「我們為全體員工提供的薪酬理念反映出我們初創企業時的概念，重點在於股票獎勵。」

但是同一份文件也指出，該公司並未以現金或公司股票配合員工的401(k)年金計畫。

當馬斯克最近在推特上被問及相對自己的薪酬方案特斯拉並未同步提撥401(k)計畫時，他回答說：「特斯拉每個人都可以得到股票。我的待遇全部都是股票和選擇權，而我從未行使。那就是你沒提到的地方。」

特斯拉表示，馬斯克擁有太多選擇權，而且比預期的提早符合資格領取，導致股票待遇支出激增。 2019年，馬斯克獲配股約9億元。

馬斯克2019年沒有獲得選擇權，但這9億中有一部分是特斯拉預先列入的，因為它相信馬斯克會在2020年初獲得。

儘管配股薪酬並沒有動用任何特斯拉現金，但它的確改變了該公司的獲利狀況。

該公司2020年首次公布正獲利7.21億元。批評人士指出，其獲利遠低於特斯拉從向其他汽車製造商出售減碳額度所獲得的16億元，聲稱該公司其實在汽車銷售上蒙受虧損，而且從長遠來看，它不能光靠出售這些減碳額度來美化帳面。

如果不計這17億元的配股待遇，特斯拉的淨利將超過出售這些減碳額度的收入，讓特斯拉的批評者再也無法聲稱它賣車是虧損。