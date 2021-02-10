我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

拜登上任後首次 蕭美琴進國務院拜會亞太事務代理助卿

蘋果攜手台積電 祕密進軍AR眼鏡

記者簡永祥、葉亭均／綜合報導
外媒報導，蘋果公司正與台積電合作，於蘋果台灣龍潭廠祕密開發micro OLED面板，計畫用於即將問世的穿戴擴增實境（AR）產品。（歐新社）
外媒報導，蘋果公司正與台積電合作，於蘋果台灣龍潭廠祕密開發micro OLED面板，計畫用於即將問世的穿戴擴增實境（AR）產品。（歐新社）

日經新聞10日報導指出，全球手機大廠蘋果公司正與台積電合作在台開發micro OLED面板，計畫用於即將問世的擴增實境（AR）眼鏡等產品。為避免OLED面板長期仰賴最大品牌競爭對手三星，蘋果與台積電合作開發micro OLED技術已有一段時間，並在台積電龍潭廠旁設立祕密實驗室執行相關開發計畫。

micro OLED面板是種更薄、更小、功耗較低，直接建立在晶圓的面板種類，更適用於穿戴式AR裝置。針對外電報導，台積電強調不對上述消息置評；蘋果也未回應。

目前蘋果最新款iPhone12手機幾乎全數採用OLED面板，三星仍是最大供應商，但三星手機全球排名第二，美國制裁華為雖讓蘋果受惠，但三星鯨吞華為在中國以外的手機市場，成為蘋果勁敵。

蘋果長期與三星既競爭又合作，讓蘋果決定降低對三星的依賴。蘋果連續好幾代的手機處理器全數都交給台積電生產，原因就是台積電不會和蘋果競爭。

日經引述消息人士說，蘋果和台積電除合作開發micro OLED技術，也同步執行開發micro OLED面板計畫，而且為兩款產品設試驗產線。蘋果已從面板大廠友達聘雇數十名經驗豐富的專家來執行micro OLED計畫，同時也從日本和其他地方挖角面板專家。這些人都必須簽署保密協議，嚴禁與同業的朋友或熟人見面。

日經進一步指出，蘋果找上台積電合作micro OLED面板的原因，是因為此款面板直接建立在晶圓上，更適用於小型穿戴裝置。由於具備更薄、可撓性高及耗電更低等特性，蘋果計畫把這款新型顯示面板用於內部代號為N421的AR眼鏡上。

據了解，蘋果與台積電合作開發中的micro OLED面板，尺寸不到一英寸，目前仍在試驗生產階段，還要好幾年才會量產。

根據彭博今年元月揭露的蘋果AR眼鏡開發計畫，蘋果將這項產品列為繼Apple Car之外，另一項革命性新產品，因為開發難度極高。

蘋果AR眼鏡除顯示器面板研發超難外，還要配備功能更強大的晶片，以顯示通知、地圖導航及各種資訊，同時又要能連網並支持電池續航，是龐大技術挑戰，因此除了micro OLED面板，整合這些先進晶片的構裝技術也是台積電面臨的挑戰。也因此，台積電董事會決議赴日設立3DＩＣ先進封裝研發中心，設法突破相關技術瓶頸，讓蘋果新產品早日問世。 

市場盛傳蘋果正在開發頭戴裝置，切入高端小眾的利基型產品。外傳蘋果正與台積電合作，...
市場盛傳蘋果正在開發頭戴裝置，切入高端小眾的利基型產品。外傳蘋果正與台積電合作，在台秘密開發micro OLED面板，計畫用於頭戴擴增實境（AR）產品。(新華社)

蘋果 台積電 三星

上一則

財報佳+通膨弱 道指小漲創新高

延伸閱讀

台積電更強大了！傳蘋果找上門合作開發Micro OLED面板

台積電更強大了！傳蘋果找上門合作開發Micro OLED面板
蘋果2020年自駕車道路測試里程增倍 仍大幅落後對手

蘋果2020年自駕車道路測試里程增倍 仍大幅落後對手
台積員工分紅 每人4.8萬美元

台積員工分紅 每人4.8萬美元
與蘋果合作Apple Car？日產汽車喊：有興趣

與蘋果合作Apple Car？日產汽車喊：有興趣

熱門新聞

DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論
就是要搭郵輪！ 4.2萬元環球180天 推出1天賣光光

就是要搭郵輪！ 4.2萬元環球180天 推出1天賣光光