蘋果攜手台積電 祕密進軍AR眼鏡

外媒報導，蘋果公司正與台積電合作，於蘋果台灣龍潭廠祕密開發micro OLED面板，計畫用於即將問世的穿戴擴增實境（AR）產品。（歐新社）

日經新聞10日報導指出，全球手機大廠蘋果 公司正與台積電 合作在台開發micro OLED面板，計畫用於即將問世的擴增實境（AR）眼鏡等產品。為避免OLED面板長期仰賴最大品牌競爭對手三星 ，蘋果與台積電合作開發micro OLED技術已有一段時間，並在台積電龍潭廠旁設立祕密實驗室執行相關開發計畫。

micro OLED面板是種更薄、更小、功耗較低，直接建立在晶圓的面板種類，更適用於穿戴式AR裝置。針對外電報導，台積電強調不對上述消息置評；蘋果也未回應。

目前蘋果最新款iPhone12手機幾乎全數採用OLED面板，三星仍是最大供應商，但三星手機全球排名第二，美國制裁華為雖讓蘋果受惠，但三星鯨吞華為在中國以外的手機市場，成為蘋果勁敵。

蘋果長期與三星既競爭又合作，讓蘋果決定降低對三星的依賴。蘋果連續好幾代的手機處理器全數都交給台積電生產，原因就是台積電不會和蘋果競爭。

日經引述消息人士說，蘋果和台積電除合作開發micro OLED技術，也同步執行開發micro OLED面板計畫，而且為兩款產品設試驗產線。蘋果已從面板大廠友達聘雇數十名經驗豐富的專家來執行micro OLED計畫，同時也從日本和其他地方挖角面板專家。這些人都必須簽署保密協議，嚴禁與同業的朋友或熟人見面。

日經進一步指出，蘋果找上台積電合作micro OLED面板的原因，是因為此款面板直接建立在晶圓上，更適用於小型穿戴裝置。由於具備更薄、可撓性高及耗電更低等特性，蘋果計畫把這款新型顯示面板用於內部代號為N421的AR眼鏡上。

據了解，蘋果與台積電合作開發中的micro OLED面板，尺寸不到一英寸，目前仍在試驗生產階段，還要好幾年才會量產。

根據彭博今年元月揭露的蘋果AR眼鏡開發計畫，蘋果將這項產品列為繼Apple Car之外，另一項革命性新產品，因為開發難度極高。

蘋果AR眼鏡除顯示器面板研發超難外，還要配備功能更強大的晶片，以顯示通知、地圖導航及各種資訊，同時又要能連網並支持電池續航，是龐大技術挑戰，因此除了micro OLED面板，整合這些先進晶片的構裝技術也是台積電面臨的挑戰。也因此，台積電董事會決議赴日設立3DＩＣ先進封裝研發中心，設法突破相關技術瓶頸，讓蘋果新產品早日問世。