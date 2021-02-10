美股早盤漲逾100點 企業財報亮眼 通膨增速放緩

美股三大指數10日早盤全面開高走高。(路透)

美股三大指數 10日早盤全面開高走高，道瓊工業指數漲126點，主要是企業相繼開出亮眼財報，讓投資人感到振奮，再加上美股上月通膨增速放緩，也捎來利多。

道瓊工業指數10日早盤漲126點或0.4%，標普500指數漲0.4%，那斯達克綜合指數漲0.7%，費城半導體指數漲1.1%，台積電ADR漲1.6%。

美國 商務部10日公布，美國1月消費者物價指數（CPI）比去年同期增加1.4%，增幅跟去年12月一致，月比則上揚0.3%，符合市場預期，代表美國通膨持續穩步上揚，但增速稍放緩。

可口可樂10日早盤漲0.8%；該公司去年第4季財報優於市場預期，凸顯削減成本的努力奏效。運動用品公司安德瑪（UA）早盤漲逾10%；UA上季獲利優於預期，主要是拜強勁的數位營收 成長所賜。

社群媒體推特（Twitter）早盤勁揚逾10%，因為上季營收與獲利雙雙優於市場預期。

叫車業者Lyft、網路設備大廠思科（Cisco）、芭比娃娃生產商美泰兒（Mattel）、消費者評論網站Yelp上季獲利均優於預期，進而提振市場情緒。

投資人也將密切關注聯準會（Fed）主席鮑爾美東時間10日下午2時在紐約經濟俱樂部發表的演說。