我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

美股早盤漲逾100點 企業財報亮眼 通膨增速放緩

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數10日早盤全面開高走高。(路透)
美股三大指數10日早盤全面開高走高。(路透)

美股三大指數10日早盤全面開高走高，道瓊工業指數漲126點，主要是企業相繼開出亮眼財報，讓投資人感到振奮，再加上美股上月通膨增速放緩，也捎來利多。

道瓊工業指數10日早盤漲126點或0.4%，標普500指數漲0.4%，那斯達克綜合指數漲0.7%，費城半導體指數漲1.1%，台積電ADR漲1.6%。

美國商務部10日公布，美國1月消費者物價指數（CPI）比去年同期增加1.4%，增幅跟去年12月一致，月比則上揚0.3%，符合市場預期，代表美國通膨持續穩步上揚，但增速稍放緩。

可口可樂10日早盤漲0.8%；該公司去年第4季財報優於市場預期，凸顯削減成本的努力奏效。運動用品公司安德瑪（UA）早盤漲逾10%；UA上季獲利優於預期，主要是拜強勁的數位營收成長所賜。

社群媒體推特（Twitter）早盤勁揚逾10%，因為上季營收與獲利雙雙優於市場預期。

叫車業者Lyft、網路設備大廠思科（Cisco）、芭比娃娃生產商美泰兒（Mattel）、消費者評論網站Yelp上季獲利均優於預期，進而提振市場情緒。

投資人也將密切關注聯準會（Fed）主席鮑爾美東時間10日下午2時在紐約經濟俱樂部發表的演說。

指數 美國 營收

上一則

美國利率走高拉警報？分析師：僅冒煙 沒失火

下一則

晶片缺貨 北美部分汽車組裝廠被迫再減產

延伸閱讀

美國利率走高拉警報？分析師：僅冒煙 沒失火

美國利率走高拉警報？分析師：僅冒煙 沒失火

原料商品大牛市 動了

原料商品大牛市 動了
通膨預期升高 美股早盤全面走低

通膨預期升高 美股早盤全面走低

克魯曼：抗疫等同作戰！三理由反駁通膨疑懼

克魯曼：抗疫等同作戰！三理由反駁通膨疑懼

熱門新聞

DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論