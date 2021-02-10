美國利率走高拉警報？分析師：僅冒煙 沒失火

通膨預期升高9日觸動美股警報聲響起，但策略師認為此刻暫時無須驚慌。(路透)

CNBC報導，通膨預期升高9日觸動美國 股市警報聲響起，但華爾街策略師認為，投資 人此刻暫時無須驚慌，只是應有所防備。

美國公債殖利率 曲線變陡，即短債與長債利差擴大，反映通膨預期走高。但分析師比喻，此刻市場響起的或許是偵測煙霧的警報器，因一只煎鍋燒焦而引起，還沒到房子起火的地步。

BTIG首席股票與衍生性商品策略師艾曼紐說：「市場最關切的，不是殖利率的絕對值水準，而是殖利率上升的速度。此刻，我們並不擔心升速。」

美國10年期公債殖利率9日降回1.16%，但8日觸及1.2%重要關卡，策略師說突破後可能升向1.25%，甚至節節升高。該殖利率在1月下旬觸及1%的低點。

債市老手指出，導致殖利率走高的一大因素，是美國祭出財政刺激方案，包括12月獲國會通過的9,000億美元方案，以及正在國會等著通過的1.9兆美元方案。聯邦政府撒錢刺激經濟，可望拉抬經濟成長，但也會造成債務增多，可能引燃通膨，而這正是推升殖利率的另一因素。

艾曼紐說，假如美國10年期公債殖利率開始扶搖直上，就令人擔心了。他估計年底時可能升到1.7%；但若升得太快，比如本月就升到1.34%危險區，那麼股市「漲勢將受限，並造成資金從高成長股進一步輪動到景氣循環股和價值股」，「景氣循環股尤其可能吸收這種輪動，使市場持續橫向整理 」。他預期，今年可能見到投資人一窩蜂搶進銀行股的投機熱潮。

華爾街策略師指出，美債殖利率雖然攀升，還沒升到足以跟股票競爭投資資金的水準，例如，RBC美股策略長卡娃席娜認為，以往若是升到3%，可能引起投資人緊張。

然而，最近通膨預期升高，但仍在低點。象徵「通膨預期」的10年期美債平衡通膨率，即10年期美債殖利率與抗通膨債券（TIPS） 的利差，9日在2.2%，比上周初的2.1%攀升，且意味投資人預期未來十年通膨率平均在2.2%。

卡娃席娜認為，隨著利率上揚和通膨預期走高，投資人應續抱「通膨再膨脹」概念股，包括航空股、金融股和工業股，因為可望隨經濟改善和重啟而受惠；至於科技、通訊服務等成長型股票，則可能在資金輪動中被投資人當成提款機。

瑞信集團首席美股策略師葛魯伯認為，美債殖利率走高反映經濟逐漸改善，對美股其實是好消息。他說：「地球史上最壯觀的刺激事件，不是發生在一戰或二戰後，而是今夏的經濟重啟。」他不認為利率升高會重創科技股，但在經濟好轉的環境下，受惠最大的將是景氣循環股，以及「垃圾」味濃者，如瀕危、資本小、負債累累的公司。