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車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

中央社／傑紐約9日專電
車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）
車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

全球汽車產業近期陷入晶片荒，大型車廠紛紛宣布減產。華爾街日報分析，業界過度依賴台積電代工，舊型生產設備價格飛漲，以致車用晶片產能難以提升，供給短缺問題短期無解。

美國通用汽車（GM）與福特汽車（Ford Motor）上周以晶片短缺為由宣布減產，而德國福斯汽車（VW）早在去年12月就敲響警鐘，控制車用資訊娛樂系統與管理電源的晶片難尋。

華爾街日報專欄文章分析，車用晶片荒近因在於，2019冠狀病毒疾病疫情爆發初期，車廠眼見汽車銷售銳減，減少訂購零組件。購車需求回升時，剛好碰上晶圓廠產能滿載，忙著為新款iPhone等熱門高價產品生產零組件，及替資料中心生產人工智慧晶片。

全球晶圓代工龍頭台積電1月在法說會公布，車用晶片只貢獻去年第4季營收3%，遠低於智慧型手機晶片的51%、高效能運算晶片的31%。台積電當時說，加強車用晶片生產是當務之急。

但文章寫道，殘酷的現實是車用晶片必須和其他報酬率高許多的產品競爭生產空間。

台積電大客戶輝達（NVIDIA）最新款遊戲用處理器單價數百美元，車輛普遍使用的微控制器單價則在1美元以下。汽車業現況凸顯便宜晶片也能產生重大影響。

晶圓製造廠建置通常耗時超過2年，加上建造與裝備成本飆升，使得愈來愈多半導體廠商大舉委外生產。瑞薩（Renesas）、恩智浦（NXP）與英飛凌-賽普拉斯（Infineon-Cypress）合計車用晶片市占率近80%，3家廠商全都委由台積電代工。

馬基特（IHS Markit）車用半導體市場分析師安斯洛（Phil Amsrud）估計，台積電生產全球約70%的車用微控制器。

由於單價低廉，車用晶片市場其他領域仰賴老舊製程與設備。安斯洛提到，許多車用晶片仍採用先進製程10多年前就逐步淘汰的200毫米（8吋）晶圓。半導體顧問公司（Semiconductor Advisors）總裁麥爾（Robert Maire）說，次級市場的舊型機械價格已「飆翻天」。

文末寫道，車用晶片荒終將結束，但安斯洛預期情況到今年第3季以後才會開始好轉。長遠而言，這次事件可能使部分晶片廠商重新思考委外代工策略；就目前來說，車廠只能將就，畢竟半導體製造不易加速。

台積電 汽車 華爾街

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