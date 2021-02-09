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克魯曼：抗疫等同作戰！三理由反駁通膨疑懼

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國總統拜登推動1.9兆美元「美國紓困計畫」，引來一些專家善意的批評，擔心這項計畫規模太大可能引爆通膨復熾，進而產生重大經濟惡果。紐約時報專欄作家克魯曼則認為，這應是過慮了。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時專欄撰文指出，要明白這些批評錯在哪，宜先釐清拜登政府及其國會盟友努力推此法案的目標何在。

新冠肺炎疫情引發的經濟衰退與傳統衰退不同，較像是天災後的情況，因此需要非傳統政策反應，主要是提供「災後紓困」。但歷時近一年了，許多人還是沒能領悟這一點；即使是學識淵博的經濟學家，也可能落入「以傳統刺激條件來度量政策」的陷阱。

因此，克魯曼改用另一種比喻：「抗疫如作戰」——既要擊退疫情，也要擊退疫情相關衰退對民眾的打擊。

打仗時，為了打贏戰爭，該花多少軍費就花多少 ，不會問「 需要多少刺激才能達到充分就業？」這種問題。贏得抗疫之戰，意味提供充足資源，促成大規模疫苗施打、學校安全復課，同時減輕因失業造成家庭的經濟困境、避免州與地方政府因財政困窘而大砍公共服務。

這正是「美國紓困計畫」大致要做的事。其中以發1,400美元紓困金最受矚目，但那只是全套計畫中的一小部分；主軸是醫療支出，以及金援學校、失業者以及州與地方政府。

以軍事預算角度來思考，不表示就能忽略總體經濟：緊急支出的主要目的在紓困，而非刺激經濟，但仍可能產生刺激效果。戰時支出激增往往會伴隨通膨復熾，因為可能導致經濟過熱。那麼，這一回也會發生這種情形嗎？

克魯曼說：「有可能，但不確定何時會發生。」況且，論及通膨風險，某種程度上是要設法限制那種風險，而不是為了對疫情紓困案刪刪減減。

究竟通膨風險有多大？批評者指出，拜登提議的支出規模，遠大於國會預算處（CBO）估計的「產出缺口」——實際的經濟產值vs.經濟在通膨無虞下可生產的量，兩者之間的差距。他們據此認定，這套紓困案可能導致經濟嚴重過熱。

但克魯曼列舉三個理由說明，無須過度憂慮紓困案vs.產出缺口的比較。

一，天曉得實際的產出缺口有多大。CBO說，2019年美國經濟以比產能高1%的速度擴張；若這種說法為真，通膨到哪兒去了？事實上，我們可從疫情前美國經濟汲取一大教訓：可安心讓美國經濟成長比預期「熱」一些。要找出經濟成長潛能可達到什麼程度，唯一方式是測試極限，而不是畫地自限預先抑制經濟。

二，拜登計畫對經濟的刺激作用，或許不像表面數字顯示的那麼大。從去年春季 「新冠病毒援助、紓困和經濟安全法案」（CARES Act）的經驗觀之，民眾領到1,400美元紓困金後，會把其中一大部分存起來，而不是馬上花掉。有些人指出，提議給州和地方政府的金援超過他們實際需求，若是如此，他們也會把過剩 部分存起來。

三，萬一通膨果真開始上揚：聯準會（Fed）大可收緊貨幣政策。有人說這行不通——不是Fed欠缺緊縮的意志，就是一緊縮就會觸動經濟衰退。但克魯曼反問：Fed上次對緊縮貨幣政策裹足不前，是在何時？那得回溯到1970年代伯恩斯（Arthur Burns）擔任Fed主席之時；後來，Fed都傾向走相反路線。

克魯曼表示，就他所知而言，沒有一種經濟模型顯示，以貨幣緊縮抵銷財政擴張必定會造成經濟衰退；這種說法不知從何而來？令人隱約聯想起十年前有關財政撙節的辯論，當時在失業率仍高的情況下，鼓吹緊縮財政者不斷發明出一些新理論，為自己的立場辯解。

結論是，經濟過熱顧慮固然不能完全排除，也不應該讓這些顧慮絆住腳步，怯於給予美國民眾亟需的援助。

紓困金 美國 克魯曼

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