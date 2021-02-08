儘管去年賠慘 美航空業仍滿手現金

在低利率環境的助陣下，追逐報酬的投資人和銀行樂意借錢給航空公司。美聯社

美國 航空產業才剛歷經史上最慘澹的一年，剔除特別項目後總計損失320億美元 ，但航空公司在2020年底握有的現金不減反增，且跟上述虧損數字相去不遠。

CNN報導，全美四大航空公司：美國航空、達美航空、聯合航空及西南航空，資產負債表上的現金流量在去年底高達315億美元，較一年前增加130億美元。「流動性」儼然成為航空主管間討論財務狀況的流行用語；包括現金和未動用的信用額度，航空公司可以取得近650億美元的資金。

國際評級機構標準普爾的航空業首席信用分析師巴格雷（Philip Baggaley）說：「流動性正處於史上最高水準，這是目前業者僅有的少數亮點。」航空業者收到美國聯邦政府龐大的財務支援，但大部分資金必須用於支付員工薪水；貸款 與現金多數則來自銀行與華爾街。

航空業者大舉發債、貸款，拿飛機、飛行常客獎勵計畫等資產當抵押品來借錢，甚至發行新股以增資。以航空公司當前的處境而言，上述舉措顯得極不尋常。

美國航空業者資產負債表上的長期債務，因為借款而勁增約400億美元。

巴格雷表示，現在普遍的感覺是航空業受了重傷，但終究會撐過去。他補充，在低利率環境的助陣下，追逐報酬的投資人和銀行很樂意借錢給航空公司；除了西南航空外，其他航空公司的債券評級皆為垃圾級。

航空業已盡可能放緩燒錢的速度，但在去年4-12月期間，四大航空業者每日總計仍燒掉1.15億美元，預料2021年上半年還是會繼續燒錢。業界主管表示，建立龐大的現金部位是目前渡過這場前所未見財務危機的唯一解方。