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比特幣逼近4.5萬美元再創新高 美元小幅走軟

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格逼近4.5萬美元，再創新高。（路透）
比特幣價格逼近4.5萬美元，再創新高。（路透）

美元兌G10貨幣8日連續第二天普遍走軟，盤中走勢震盪，美國政府推出大規模刺激措施的展望引發風險資產走高，削弱美元吸引力；比特幣再創新高，逼近4.5萬美元，主要受特斯拉宣布投資15億美元購買比特幣激勵。

美元指數收盤下跌0.09%，報90.96；美元上周五走貶，因美國公布的就業數據顯示，1月新增就業數低於預期。

日圓兌美元升值0.15%，報105.23日圓；歐元兌美元升值0.03%，報1.2050美元。

然而，投資人仍然認為美國經濟復甦的速度會比大多數國家來得快。許多分析師現在認為，美元在2020年下跌近7%後，中短期內將有良好的買盤支撐。今年迄今，美元已升值1.1%。

凱投宏觀（Capital Economics）高級市場經濟學家Jonas Goltermann將美元在去年底觸及低點後反彈，歸因於美國政府在推出新冠疫苗方面相對成功。據凱投宏觀分析，超過10%的美國人現在已經接種第一劑疫苗，這比除英國以外的任何其他主要經濟體的接種速度都快得多。

Jonas Goltermann說：「如果這種差異持續下去，可能有助於美元進一步上揚。畢竟，如果美國經濟表現優於其他國家，投資人可能會更青睞美國資產，而非其他地方的資產。」

此外，市場也減少押注美元空頭部位。根據路透計算和美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至2月2日當周，投機人士對美元的空頭凈押注降至299.5億美元。

在加密貨幣市場，比特幣再創新高，達到44,899美元。特斯拉周一表示，已經投資約15億美元買進比特幣，未來可能開始接受比特幣做為購買其汽車和其他產品的支付工具。

比特幣尾盤上漲11.15%，至43,188美元。

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