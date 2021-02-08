3股指同創新高 8月來最長連漲

股市繼續攀升，創下收盤新高，投資人對新冠疫情的進一步紓困措施和經濟復甦抱持樂觀態度。美聯社

股市繼續攀升，創下收盤新高，投資人對新冠疫情的進一步紓困 措施和經濟復甦抱持樂觀態度。

道瓊工業平均指數 上漲237.52點或0.76%收3萬1385.76點，創歷史新高。史坦普500指數上漲28.76點或0.74%至3915.59點，也達歷史新高。道指和史指連續上漲6個交易日，是8月來最長的連漲紀錄。那斯達克綜合指數上漲131.35點或0.95%收1萬3987.64點，也是新高。

羅素2000指數跳漲2.5%，再創歷史新高；上周上漲7.7%，為6月以來最佳單周表現。該指數2021年來飆升逾16%，因人們對經濟快速反彈的希望越來越高，投資人紛紛湧向跌深的個股。

能源類股上漲逾4%，因國際石油指標布蘭特原油期貨結算價一年多來首次突破每桶60元。

財政部長葉倫(Janet Yellen)7日敦促國會通過拜登總統(Joe Biden)的紓困計畫，並指只要通過，美國將在2022年前恢復充分就業。

參議院和眾議院5日分別通過一項預算決議，讓拜登的1.9兆元一籃子紓困方案能夠以簡單多數在民主黨占多數的參議院通過。

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席美國股票策略師威爾森(Michael Wilson)表示：「在正在獲得動力的經濟復甦之際，目前仍然處於牛市的最初期階段中。」「隨著疫苗 配發和正常活動的恢復，在經濟背景改善下我們會繼續推薦最有潛力的股票。」

文件顯示民主黨方案可能包括為航空公司提供140億元的薪資紓困，因此航空股上漲。美國航空上漲3.37%，而聯合航空上漲5.24%，達美航空上漲5.08%。該方案將包括1400元的紓困支票、補充性失業救濟以及新冠病毒疫苗和檢測資金。

在特斯拉透露已買下價值15億元的數位資產並表示將很快接受比特幣作為其產品支付方式後，比特幣價格飆升至歷史新高，超過4萬4000元。

由於市場擺脫投機性交易狂潮的擔憂，主要平均股指創下11月來最佳單周走勢。史指上周上漲4.2%，而道指和那指分別上漲3.6%和5.4%。

拜登設定一個目標，在任職前100天至少要接種1億劑新冠病毒疫苗，但他警告，到夏季末時很難在美國實現群體免疫。

Canaccord Genuity首席市場策略師杜懷爾(Tony Dwyer)在報告中表示，「即使普遍接種疫苗，經濟仍可能短期內陷入停滯，各種疫苗的推出可能讓本土和經濟成長無法超出大多人預期而出現前所未見的意外失敗。」