斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)7日推文「誰放狗出來」(Who let the Doge out),狗狗幣(Dogecoin)再飆新高。

狗狗幣的價值首次突破8美分,距離先前暴跌至2.5美分僅一個月。根據CoinMarketCap數據,紐約時間7日下午5時45分,狗狗幣24小時內大漲53%,輕鬆超越1月7日寫下的紀錄7.8美分。

🎶 Who let the Doge out 🎶