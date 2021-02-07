女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

Ark投資 管理公司管理的資產規模上周跨越500億美元 大關，Ark創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood），憑藉卓越操盤績效持續吸金，南韓 散戶投資人還為她取了個新綽號「搖錢樹」。

據彭博編纂的資料，Ark的指數股票型基金（ETF）旗下資產規模，在過去一周突破500億美元，遠高於去年同期的36億美元，今年來投資人已投入近110億美元。

Ark旗下資產規模寫下新高紀錄，凸顯大批資金流入伍德看好的基因編輯、金融科技等領域，因為許多散戶投資人將資金投入該公司旗下相關主題的基金。伍德的驚人績效引起專業人士關注，而她平易近人的人格特質廣受投資新手的擁戴。

CFRA Research ETF研究部門主管Todd Rosenbluth表示：「這是個關鍵的里程碑。顯示ETF產業不是只由（被動式）追蹤指數的企業主導。長期主題式投資也吸引投資人目光，因此Ark等用主動式管理的基金，還有成長的空間。」

近來南韓散戶投資人大舉湧入主題式金融商品，而伍德已成為主動投資的名人，她甚至在南韓社群媒體上被稱為「搖錢樹」（돈나무）。事實也證明她擔得起這個名號，畢竟由她管理的Ark創新ETF（ARKK），今年來已上漲20%，去年全年績效約150%。

有些人則批評Ark可能走下坡，因為她的基金都對科技公司過度曝險。他們認為，雖然這些科技公司在政府實施封鎖措施期間大幅上漲，但隨經濟活動陸續重啟、廣泛的市場引發類股輪動，科技股可能走跌。

不過，市場日益認可有伍德名號加持的投資標的，似乎有她的背書，就足以牽動股價。她最近在Ark次世代網路ETF（ARKW）納入運動博彩公司DraftKings；該公司上周周線收漲18%。